Украйна е получила досега 4,4 млн. снаряда с голям калибър само по една от инициативите

Украйна е получила досега 4,4 милиона снаряда с голям калибър по линия на чешката инициатива за предоставяне на боеприпаси на Киев. Това каза чешкият президент Петър Павел в интервю за чешкия новинарски сайт odkryto.cz. В рамките на инициативата чешки представители по въпросите на отбраната и компании в сферата на отбраната закупуват боеприпаси по целия свят със средства от фондове от Германия, Дания, Нидерландия и други донори, отбелязва Ройтерс.

Чешкият премиер Андрей Бабиш, който се върна на власт след миналогодишните парламентарни избори, обмисляше да се откаже от инициативата, но след като бе подложен на натиск от Павел и от съюзници на Чехия, се съгласи Прага да продължи да участва в нея. Бабиш обаче уточни, че в рамките на инициативата няма да бъдат използвани чешки държавни средства.

Без получените боеприпаси въоръжените сили на Украйна не биха могли ефективно да се отбраняват, каза още Петър Павел в интервюто, цитира го БТА.