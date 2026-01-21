Адам Кадиров е оцелял след катастрофата, за която се разшумя преди седмица (ВИДЕО)

Адам Кадиров, вторият син на чеченския лидер Рамзан Кадиров, е претърпял катастрофа в чеченската столица Грозни със своя кортеж - това потвърждават източници на руското опозиционно издание "Агентство". Адам Кадиров обаче не е пострадал сериозно и вече се възстановява в Грозни, твърдят същите източници.

Още: Катастрофа със сина на Рамзан Кадиров: Има информация, че е в тежко състояние в болница

Междувременно чеченските сили за сигурност публикуваха видеоклип на Адам Кадиров, който се разхожда из етнопарка Шира-Бена в Чечня. Датата на заснемане на кадрите е неизвестна. ASTRA отбеляза, че Исхак Чалаев, началник на Гудермеския районен отдел на вътрешните работи, и профилът на Гудермеския районен отдел са публикували видеото. Кадиров и Чалаев се разхождат през снега в културно-етнографския комплекс "Шира-Бена", разположен близо до село Беной в район Ножай-Юрт в Чечения.

Видеото се споделя и от местни обществени групи, като по някаква причина се фокусират върху времето. Датата на заснемане е неизвестна, но съдейки по метаданните, публикуваното видео е редактирано на 15 януари - денят преди катастрофата с Кадиров, като има косвени данни, че той може да е закаран на лечение в Москва със самолет на 19 януари. Междувременно през декември в Чечения падна сняг, което доведе до минусови температури.

Още: Несметното богатство в имоти на синовете на Кадиров - поглед от руска опозиционна медия