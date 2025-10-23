Ахилесовата пета на ЕС пред Русия: Не се заблуждавайте, това не е просто дребно неудобство

Длъжностни лица в Брюксел са категорични, че руската дезинформация трябва да се разглежда като заплаха за националната сигурност, а не просто като незначително дигитално неудобство. Голяма част от европейските граждани се информират за световните събития чрез социалните мрежи, където върлуват кампаниите за дезинформация. А европейските правителства често не са в състояние да спрат този поток от неистини, защото тези платформи са собственост на компании, базирани в САЩ или други страни, и са трудни за регулиране в Европа, въпреки че са доминиращият източник на информация, казва Михал Федорович, ръководител на компанията за дигитален мониторинг Res Futura, със седалище във Варшава.

В подкрепа на думите си Федорович цитира скорошно проучване, показващо, че три четвърти от поляците, например, научават световните новини именно през социалните медии. "За ЕС социалните медии са ахилесова пета, защото не могат да ги контролират", казва той.

Изключително координирана кампания

Един от многобройните примери, които специалистът дава пред The Washington Post, е случаят с нахлуването на руските дронове в полското въздушно пространство. Тогава Варшава бързо започна разследване, определяйки го като "сериозно нарушение" на границите на НАТО. Но докато властите се опитваха да разкрият подробностите, друг вид атака вече беше в ход – не в небето, а на екраните.

Още: "Украйна ще нападне Полша и ще обвини Русия": МВР на Полша с изявление

В рамките на часове в социалните медии се появиха десетки хиляди съобщения, в които се твърдеше, че дроновете са украински, а не руски, докато в други се обвиняваше Полша, че провежда "операция под фалшив флаг", за да оправдае по-задълбоченото участие на НАТО във войната на Русия срещу Украйна.

Това бе една от най-координираните дезинформационни кампании в последно време - само през осемте часа след навлизането на дроновете в небето над Полша, в полските социални медии се появиха над 170 000 публикации, свързани с тях, казва Федорович. Близо 40% от тези публикации твърдяха, че дроновете са украински, подхранвайки конспиративната теория, че Киев се опитва да убеди Полша и НАТО да подкрепят по-активно Украйна, като имитира агресивните действия на Русия.

Объркване и раздор - руснаците са царе

Анализът на Res Futura не е успял да определи каква част от публикациите са публикувани от ботове или от руски потребители, макар много акаунти да са имали изображения на руското знаме. Но така или иначе ефектът е бил видим - алгоритмите на платформата са били заринати с поток от съобщения, в които се твърди, че дроновете са украински, така че когато поляците са влезли в интернет на следващия ден, те са се натъкнали на тази версия, което е предизвикало точно това, което е било целта - объркване и раздор.

Скоро след това дронове се появиха на много други места в Европа, включително над Германия и Дания. Комбинираната офанзива с дронове и дезинформация е част от тестването как ще реагира Европа, казва и Нериюс Малюкевичус, политолог от университета във Вилнюс. Едновременно с дезинформацията руснаците провеждат и разузнавателна работа, за да разберат как работят европейските отбранителни системи, системите за борба с дронове и т.н., добавя той.

Още: Рязък скок на руската пропаганда у нас покрай новините за еврозоната

Снимка: iStock

Мълчанието на властите само помага

Проруската стратегия се основава на комбинацията от полуистини и неясноти. Тъй като фрагментите от дронове са трудни за проследяване, а правителствените агенции често отлагат коментарите, докато не приключи техническият анализ, разпространителите на дезинформация се възползват от това мълчание. Именно с това си мълчание правителствата създават усещане за несигурност и неяснота, което обърква хората и върху което стъпва дезинформацията. Съответно след това на политиците им е трудно да убедят обществеността, че Кремъл носи пълната отговорност, казва Нериюс Малюкевичус.

Не е изненадващо, че в германските социални медии и онлайн форуми, например, се появиха спекулации, че дронове, забелязани над чувствителни обекти като летища, електроцентрали и корабостроителници, са дело на вътрешни сили, предназначени да разпалят страх и да насърчат милитаризацията на Германия. А други дори поставиха под съмнение самото съществуване на дроновете.

Още: Руски медии разтръбиха нова лъжа за Зеленски и внушение защо е "нацист"

Специалистите като Михал Федорович призовават европейските правителства да побързат да се противопоставят не само на дроновете, но и на дезинформацията, защото тя наистина е заплаха за националната сигурност.

Всъщност Европейската комисия, както е известно, продължава да работи по плановете си за създаване на "стена от дронове", но също така финансира и програми за наблюдение и разкриване на онлайн манипулации.

Още: Руската пропаганда е за неудачниците, за хората, които не са могли да се реализират