Няма да загубим Украйна както някои направиха в Афганистан (ВИДЕО)

Думите от заглавието са на председателя на Европейския съвет Антониу Коща - той ги каза в ирландската столица Дъблин. Те са ясно насочени към американския президент Доналд Тръмп и неговия неистов натиск върху Украйна да приеме мирно споразумение, което облагодетелства в огромна степен Путинова Русия - агресорът, който отприщи пълномащабната война:
"Продължаваме да предоставяме на Украйна нашата непоколебима подкрепа. И няма да правим в Украйна това, което другите направиха в Афганистан", е посланието на Коща.
'We continue to provide Ukraine with our unwavering support. And we will not do in Ukraine what others did in Afghanistan,'— brane mijatovic (@brane_mija64426) December 9, 2025
- António Costa hints that the US is abandoning Zelensky.
20+ years in Afghanistan without winning could have been solved by another 20+ years of… pic.twitter.com/YJaCyDSsKS
Още: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите две години