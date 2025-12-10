Спорт:

Няма да загубим Украйна както някои направиха в Афганистан (ВИДЕО)

10 декември 2025, 08:20 часа 380 прочитания 0 коментара
Няма да загубим Украйна както някои направиха в Афганистан (ВИДЕО)

Думите от заглавието са на председателя на Европейския съвет Антониу Коща - той ги каза в ирландската столица Дъблин. Те са ясно насочени към американския президент Доналд Тръмп и неговия неистов натиск върху Украйна да приеме мирно споразумение, което облагодетелства в огромна степен Путинова Русия - агресорът, който отприщи пълномащабната война:

"Продължаваме да предоставяме на Украйна нашата непоколебима подкрепа. И няма да правим в Украйна това, което другите направиха в Афганистан", е посланието на Коща.

Още: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите две години

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
цитати Антониу Коща война Украйна
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес