"Вреше и кипеше в Ботевград": Кметът обясни защо забрани митинга на ДПС-Ново начало

10 декември 2025, 08:00 часа 485 прочитания 0 коментара
"Вреше и кипеше в Ботевград": Кметът обясни защо забрани митинга на ДПС-Ново начало

"Няма законова причина да не бъде проведен митинг, но съгласно Закона за забрана на митингите и манифестациите в член 12 е регламентирано в какви случай може да бъде забранено. Има опасност от застрашаване на обществения ред". Това заяви пред bTV кметът на Ботевград Иван Гавалюгов за забранения митинг на ДПС-Ново начало в града. Още: С много поздрави, но без Пеевски: Митингите на ДПС срещу омразата (ОБЗОР)

Защо не се проведе митинг на ДПС-Ново начало в Ботевград?

Източник: "Фейсбук"

Той обясни, че вчера е нямало митинг в Ботевград на ДПС-Ново начало, а причината партия да избере този град е, че в София-област няма дори офис на партията на Делян Пеевски. "Аз бях уведомен с мейл късно вечерта в неделя за провеждане на митинг в понеделник преди обяд. След като беше обявено в местните медии, че ще бъде проведен митинг в Ботевград последва вълна от възмущение и недоволство с въпроси защо точно в града", поясни Гавалюгов. 

Още: Напрежение в Своге, група хора погна кмета, заради митинга на ДПС (ВИДЕО)

Според него жителите на Ботевград не са искало протест с аргумент, че в града не присъства ДПС-Ново начало. Така щяло да се създаде внушения за искания, позиции и подкрепа на жителите на Ботевград. Жителите на Ботевград не иска да се говори от тяхно име, категоричен бе Гавалюгов. 

"Хората се организираха за протест срещу протеста", отсече кметът на Ботевград. В Ботевград хората, които щяха да излязат, щяха да са десетки повече, но решението ми е правилно и законосъобразно, смята Иван Гавалюгов. 

Той допълни, че в неофициални разговори не е коментирана заплаха за Ботевград от ескалации на протеста. "Общественото недоволство ексалира и вреше, и кипеше в Ботевград", посочи Гавалюгов. Той смята, че подкрепящите формацията на Делян Пеевски са го разбрали и в крайна сметка протестът е преминал в Своге, а не в Ботевград. 

Той подчерта, че жителите на Ботевград не са съгласни да се споделя позиция, за която не са съгласни.  

Още: Не искат хаос: ГЕРБ подсилиха митинга на Пеевски в Стара Загора (СНИМКИ)

Антон Иванов
