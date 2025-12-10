Любопитно:

10 декември 2025, 08:04 часа 447 прочитания 0 коментара
Абсурд на пътя: Мъж получи 10 глоби, прехвърлени му от друг шофьор

Шофьор получи уведомление, че дължи 10 глоби за превишена скорост, като една от тях е за 600 лв. Марин Кацарчев отива в КАТ-София, за да направи справка. Там полицй признава, че знае за какво става въпрос, тъй като въпросните глоби са прехвърлени на Кацарчев от мъж, който е предоставил копие от шофьорска книжка на Марин.

Пътни неволи

След като се свързахме с въпросния човек, той каза, че е станала грешка в счетоводството, когато съм кандидатствал за работа при него и се е заблудил. Аз обаче никога не съм бил кандидат за работа при него, разкри Кацарчев в ефира на Нова телевизия. Според Кацарев книжката му вероятно е попаднала в чужди ръце, когато отишъл да си смени свидетелството за управление на МПС, защото имал нови категории.

Въпреки, че той е предоставил доказателства, че е бил на друго място, когато е "хванат в нарушения", от КАТ му заявили, че не могат да анулират глобите и се стига до съд. Там отпадат шест от глобите, но остават четири, като едната е на стойност от 600 лв.

"Човекът, който притежава копие от моята шофьорска книжка, също свидетелства и каза, че е станала грешка, но това не доведе до промяна на съдебното решение", обясни потърпевшият мъж.

Делото ще продължи, а Марин се надява, че справедливостта ще възтържествува.

