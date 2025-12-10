Спорт:

Взривяване на самолети, летящи от Европа за САЩ: Осуетена е руска операция, но има още много

Европейските разузнавателни служби са осуетили няколко големи терористични операции на Стария континент с руски почерк. Най-сериозният случай - конфискувани са около 6 кг взривни вещества и разкриха мрежа, свързана с руските служби. Мрежата е подготвяла шокираща терористична операция - стремяла се е да качи взривни устройства на граждански самолети, които са щели да летят от Европа за САЩ.

Според информацията, въпросната мрежа е същата, която извърши  бомбени атентати в логистични центрове на DHL в Полша, Германия и Обединеното кралство. Тези взривове са били подготовка именно за атентати на самолети, според информация на Financial Times.

Сегашният случай включва най-малко 20 заподозрени в Полша и Литва. Предполагаемият организатор е избягал в Азербайджан. Разследващите смятат, че целите са били европейски самолети, изпълняващи полети до САЩ.

Ако терористичната операция беше изпълнена, това щеше да доведе до най-смъртоносните терористични атаки от 11 септември, 2001 година насам.

Отделно - ръководител на европейска разузнавателна служба заяви пред Financial Times, че внимателно са наблюдавани руски агенти, които се подготвят за евентуален саботаж в Европа. По-конкретно, вниманието е насочено към пътни мостове, които може да бъдат минирани. Руски агенти са се фокусирали върху железопътни линии на целия континент, включително са замисляли да дерайлират пътнически влакове, като в Полша беше открита бомба върху жп линия. Но не само - спрени са терористични сценарии с руски почерк за взривяване на язовир и отравяне на питейна вода - Още: FT: Русия подготвя атентати в Европа (СНИМКА)

И сега големият въпрос пред европейците е следният: Дали цялата тази руска активност всъщност е стратегическа промяна, подготовка за по-широк конфликт, а не "страничен" ефект от войната в Украйна? Но това е деликатна тема. По своята същност руските саботажни действия в Европа са трудни за разгадаване от гледна точка стратегия. Агресивните, но в крайна сметка тромави опити да се всее хаос биха могли да отразяват динамиката, присъща на една разпростираща се авторитарна държава, в която всеки офицер отчаяно се опитва да покаже инициативност и постижения пред началниците, а не да става въпрос за някаква доктрина или план. Защото все още става въпрос основно не за агенти-професионалисти, а често наети от руските служби за пари младежи, буквално търсачи на силни усещания. Много от тях, когато са хващани, твърдят, че не знаят за кого точно са работили.

Ивайло Ачев
