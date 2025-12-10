Спорт:

"Аз протестирам": Медсестрите обидени на властта, че ги изравняват със заплатите в средното образование

"Довечера може да отидат на протест всички, които искат да стачкуват. Асоциацията организира свой собствен протест, защото ни бяха орязани парите, които ни бяха обещани. Нашият протест не е политически, а излизаме на протест, защото се чувстваме излъгани и пренебрегнати". Това заяви пред bTV Диана Георгиева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Още: "Ако не ни чуят, денят X наближава и спираме работа": Медицинските сестри заплашиха правителството

"Аз протестирам"!

Тя посочи, че между 11-12 ч. хората, които не са на работа, ще дойдат в болниците или пред тях, а останалите, които са на работа, ще бъдат с ленти "Аз протестирам". "Случи се това, че ние се оказахме изолирани от втория бюджет на държавата. В този бюджет няма заложени първоначалните средства от 1550 евро и след като съсловието се убеди, че е изключено от средствата, нормално е, че недоволството ще е огромно", добави Георгиева.

Тя е недоволна заради това, че политиците говорят за бюджета само в проценти, а не в цифри. "Не можем да бъдем приравнявани към хора, които са със средно образование, които не отговарят за човешки животи и ние трябва да сме доволни ли? Как да сме доволни от това?", подчерта Диана Георгиева. 

Тя изтъкна, че поради невъзможност да се проведе Комисията по здравеопазване в Народното събрание, от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи не са успели да кажат какво искат. "Официален разговор с нас не е воден. Имаме покана от Министерство на здравеопазването днес да отидем на среща, което е една добра стъпка в развитието на проблема", смята Диана Георгиева. 

Според нея няма политика за дългосрочно привличане на млади хора в системата на медицината, а се "работи на парче". "В момента сме обявени за защитена професия. Не може да защитиш една професия, към която няма интерес и да считаш, че я подсигуряваш", добави Диана Георгиева. 

Тя посочи, че средно по 1-2 медицински сестри отговарят за 25-30 пациенти. 

Според Георгиева управляващите трябва да имат воля да постигнат нещо за медсестрите, лекарите и младите лекари. "Ние с Министерство на финансите разговори не сме водили, а си комуникираме с Министерство на здравеопазването", уточни още тя. 

