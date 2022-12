Акценти от Украйна: Бахмут се държи, поредна руска ракетна атака и Путин иска всичко

По отношение на ударите по критичната инфраструктура, тази сутрин в почти цяла Украйна, с изключение на най-западната част, вече има обявена въздушна тревога и съобщения за ракетен обстрел от страна на Русия.

ISW обръща внимание на серията от изявления и интервюта на висши украински официални лица, включително командващият на украинската армия генерал Валерий Залужни. Залужни предупреди, че очаква втори опит на Русия да превземе Киев, като това може би ще се случи в периода януари-март. От ISW обаче смятат, че дори да има такъв опит, руската армия не изглежда по-способна да изпълни целта през зимата на 2023 година, отколкото беше през зимата и ранната пролет на 2022 година, когато се провали с гръм и трясък.

Важно е да се отбележи, че украинският президент Володимир Зеленски говори пред The Economist, също като Залужни. Зеленски предупреди, че Украйна не може да си позволи примирие т.е. да даде шанс на Путин да прегрупира силите си, защото, по мнението на украинския президент, при следващата голяма руска атака Западът едва ли ще окаже такава помощ на Украйна, както сега.

#Ukrainian soldiers continue to risk their lives for every centimeter of Ukrainian soil. pic.twitter.com/bO2jky2277

Иначе на фронта в Украйна за пореден ден няма някакви значими промени. Нито в сутрешната сводка на Генералния щаб на Украйна, нито в тази на руското военно министерство се съобщава нещо гръмко. В обобщението на популярния руски телеграм канал "Рибар" има повече конкретика, но отново нищо коренно като промяна. Дори за Бахмут, в "Рибар" говорят за боеве в югоизточните райони на града, като посочват конкретна улица – "Федор Максименко", а бърза проверка на картата показва, че тази улица буквално може да се брои за част от околовръстното шосе на града т.е. руската армия не е в самия Бахмут, въпреки всички руски внушения в Телеграм. Трябва да се има предвид, че вече на няколко пъти украинците коментираха, че руснаците смениха тактиката и за атака ползват по-малки групи, чиято цел е да нанасят поражения по укрепени позиции и евентуално чак след това основните сили да напреднат и да ги овладеят. Причината е, че около Бахмут теренът е много равен и за голямо настъпление трябва преди това да бъде спрян артилерийският огън на защитата - иначе ще има поголовно изтребление на атакуващите сили. За такова нещо в Бахмут никъде няма данни, а напротив - във всички важни предградия на града от юг си текат постоянно боеве без видим голям успех на нито една от двете страни.

Например, дори "Рибар" признава, че в Опитно – предградие от юг-югоизток на Бахмут, което е на 3-4 километра от същинския град, продължават боевете т.е. ЧВК Вагнер нямат сигурна позиция за мащабна атака на Бахмут. Продължават и боевете в Клещеевка – позиция, която е на над 20 километра от Бахмут и една от точките, които трябва да бъдат пробити, за да може руските сили да проведат мащабна атака срещу Бахмут от южното направление. А изрично украинският щаб съобщава и за успешно спряна поредна руска атака при Курдюмовка – на около 14 километра отново от юг към Бахмут.

Междувременно, украинците продължават с хирургически точните удари по-далеч от активната фронтова линия, с които поразяват важни за руските сили обекти. Този път е взривен руски оръжеен склад - в Ирмино, на 40 километра от Кадиевка, Луганска област.

Ukrainian media publish video from #Irmino, #Luhansk region. The town is located 40 km from the frontline.



The explosion allegedly took place at the occupier's ammunition depot. pic.twitter.com/jzzUyEGzJf