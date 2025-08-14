Задържаха трима за палежи край гръцкия град Патра

Трима души са били задържани по подозрение за палеж при два отделни случая в района на гръцкия град Патра на полуостров Пелопонес, където трети ден гори голям пожар, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Двама от задържаните, мъже на 27 и на 19 години, са заподозрени в предизвикване на пожар в квартала на Патра Сихена. Те са били идентифицирани с помощта на видеозаписи. По-младият от двамата е направил самопризнания, а 27-годишният твърди, че има загуба на паметта за времето на инцидента.

Телевизия Скай съобщава, че двамата са били забелязани на мотоциклет в зоната на пожара и от очевидци. Третият заподозрян, 25-годишен мъж, е бил задържан още вчера. Той е подозиран в причиняване на пожар в района на квартал Гирокомио в града.

По информация на ЕРТ ситуацията в трите големи пожара в Гърция – край Патра, на остров Хиос и край Превеза – днес е по-добра, но все още има огнища, които се разгарят.

