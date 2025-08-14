Тръмп щял да изчерпи "всички опции" за край на войната, Путин го ласкае преди срещата в Аляска

Американският президент Доналд Тръмп "ще изчерпи всички възможности, за да сложи край на войната" в Украйна, обяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит. Тя говори пред Fox News за утрешната среща на върха между държавния глава на САЩ и диктатора Владимир Путин в Аляска. Събитието в Анкъридж трябва да започне в 22:30 ч. българско време на 15 август. Лийвит посочи, че Тръмп ще се опита "да доведе тази война до мирно разрешаване".

Дискусиите с Русия ще се състоят от среща на четири очи между Тръмп и Путин, двустранен обяд с двете делегации и пресконференция, допълни говорителката.

Тръмп разполага "с много инструменти"

"Какво ще последва след тази среща, зависи от президента Тръмп", каза тя. Президентът разполага с "много инструменти", но се надява да използва дипломацията и преговорите, за да сложи край на войната в Украйна, продължи Лийвит.

"Има санкции и много други мерки, които президентът може да използва, ако се наложи", подчерта говорителката на Белия дом.

Тръмп също заплаши Русия с "много тежки последствия", ако Путин откаже прекратяване на огъня, но не уточни какви биха били тези последици. Той вече даде на два пъти ултиматум на диктатора да сключи примирие с Украйна под заплаха от вторични санкции и по-тежки мита, но досега само Индия - купувач на евтин руски петрол - получи 25% допълнителна тарифа при износ на свои продукти в САЩ. Путин сякаш успя да се спаси за пореден път, съгласявайки се на срещата в Аляска.

Путин похвали Тръмп

На среща с официални лица днес, 14 август, руският диктатор заяви, че приветства "искрените" усилия на Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна. Руската информационна агенция ТАСС съобщава, че Путин е казал, че е свикал срещата, за да определи "на какъв етап сме с настоящата американска администрация".

Той похвали САЩ за "доста енергичните и искрени усилия да се прекратят военните действия, да се сложи край на кризата и да се постигнат споразумения, които са в интерес на всички страни, участващи в конфликта". Диктаторът добави: "Да се създадат дългосрочни условия за мир между нашите страни, в Европа и в света като цяло", цитиран от BBC.

Великобритания: Напредък ще има само ако Путин докаже, че е сериозен за мира

Министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър, който днес бе домакин на украинския президент Володимир Зеленски, подчерта, че има шанс за "напредък" на срещата на върха в Аляска, "стига Путин да предприеме действия, които да докажат, че е сериозен в стремежа си към мир".

В изявлението на "Даунинг Стрийт" 10 се казва, че Стармър и Зеленски "се съгласиха, че е имало силно чувство на единство" и "твърда решимост да се постигне справедлив и траен мир в Украйна", след като европейските лидери проведоха вчера разговори с Доналд Тръмп.

Зеленски и Стармър ще поддържат тесни контакти през следващите дни, пише още в изявлението.

