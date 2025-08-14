Щастливият Тунчев: Сбъдната мечта! Сдържахме нервите си срещу провокациите, ще мислим какво да правим с ЦСКА

Наставникът на Арда Кърджали Александър Тунчев определи като "сбъдната мечта" класирането на отбора за плейофите на Лигата на конференциите. Българският тим отстрани Жалгирис след два невероятни гола, а Тунчев определи съперника за най-провокативния отбор, срещу който се е изправял. Той поздрави играчите си, че не са се поддали на провокациите и са се опазили от евентуален червен картон, докато два такива бяха показани за играчи на Жалгирис.

Арда направи нещо невероятно

"Наистина нещо страхотно, нещо невероятно. Продължаваме да мечтаем, в плейофния кръг сме. Това, което направихме досега, е нещо невероятно за отбора на Арда и за града Кърджали", започна Александър Тунчев пред Diema Sport.

Провокативното поведение на Жалгирис

"Винаги има какво да се надгради, винаги трябва да търсим повече и повече. Ще си позволя да кажа, че не съм се изправял срещу отбор, който да играе по толкова провокативен начин. Наистина поздравявам играчите, които си сдържаха нервите, за да не получат червен картон", добави още той.

Ще се отложи ли мачът с ЦСКА?

"Нямаме предпочитания за следващ съперник. Да стигнем до тук е сбъдната мечта. В момента не мога да ви дам конкретен отговор дали ще искаме отлагане на мача с ЦСКА, ще го изкоментираме в клуба и ще излезем с решение. И двата гола бяха страхотни, слагам ги под един знаменател", завърши треньорът, който говореше на фона на скандирания "Тунчев" от феновете на Арда.

