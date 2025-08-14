Брутално убийство на съдия в Русия: Нож в окото и отрязан полов орган (СНИМКИ)

За жестоко убийство на федерален съдия в Русия, извършено директно на улицата, съобщиха днес руски информационни канали. В град Камишин, Волгоградска област, съдия, чиято фамилия не се оповестява, е бил застрелян с карабина "Сайга". Убиецът след това се е приближил до мъжа, забил е нож в окото му и е отрязал гениталиите му.

Според телеграм канала Baza, жертвата се казва Василий В., а разследването разглежда версията за ревност като причина за зловещото убийство.

Още: Трагедия: Мъж простреля любовника на жена си и се самоуби

Според информацията убиецът сам се е предал на полицията.

Снимки (Внимание: 18+) ТУК и ТУК.