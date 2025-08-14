Войната в Украйна:

Израел преговаря с 5 държави, за да пресели там палестинците от Газа

14 август 2025, 23:37 часа 326 прочитания 0 коментара
Израел води преговори с пет държави или територии – Индонезия, Сомалиленд, Уганда, Южен Судан и Либия – за потенциално приемане на преселени палестинци от Ивицата Газа. Това съобщи Канал 12 на 13 август. "Някои от държавите показват по-голяма отвореност от преди към приемане на доброволни имигранти от Ивицата Газа", каза дипломатически източник пред изданието, посочвайки Индонезия и Сомалиленд като особено отворени към идеята. Съобщава се обаче, че за момента не са взети конкретни решения.

Сомалиленд е отцепнически регион на Сомалия, който според съобщенията се надява да получи международно признание, ако се стигне до такова споразумение.

Докладът се появи ден след като Асошиейтед прес съобщи, че Израел е обсъждал преселването на жители на Газа в Южен Судан - твърдение, което правителството на африканската държава отхвърли в сряда като "неоснователно" и неотразяващо официалната му политика, пише The Times of Israel.

В интервю за канала i24News във вторник, израелският премиер Бенямин Нетаняху отново заяви, че насърчава масовата емиграция на жителите на Газа, добавяйки, че Израел е в контакт с "няколко държави" относно приемането на разселени цивилни лица от Газа. 

"Мисля, че това е най-естественото нещо", каза Нетаняху. "Всички, които са загрижени за палестинците и казват, че искат да им помогнат, трябва да отворят вратите си за тях. Какво ни проповядвате? Ние не ги изтласкваме - ние им даваме възможност да напуснат... на първо място, [напускайки] бойните зони, а също и самата Ивица, ако искат."

