Зеленски обяви колко пари е събрала НАТО по новата инициатива за оръжия за Украйна

Новата инициатива на НАТО за подкрепа на отбраната на украинската страна - Приоритетният списък с нужди на Украйна (PURL) - реализирана съвместно с партньори, вече дава "осезаеми резултати". Това обяви на 14 август украинският президент Володимир Зеленски за програмата, по която държави членки на Алианса купуват оръжия за Киев от Съединените американски щати. По инициативата към този момент вече са събрани 1,5 милиарда долара, написа Зеленски в Telegram.

Президентът добави, че това е механизъм, който "наистина укрепва нашата отбрана".

Кой допринася?

"Към днешна дата Нидерландия е предоставила 500 милиона долара, общата вноска на Дания, Норвегия и Швеция достигна 500 милиона долара, а вчера Германия добави още 500 милиона долара. Това е наистина значителен тласък и съм благодарен на Германия за тази важна стъпка", отбеляза Зеленски.

Според него, дискусиите с други страни продължават. "Всяка вноска в рамките на PURL е пряка инвестиция в нашата способност да защитим живота на нашите хора и да се приближим към достоен мир. Благодаря на всички наши съюзници за подкрепата на Украйна", подчерта държавният глава.

На 14 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте обявиха новия механизъм за закупуване на оръжие за Украйна. Целта е европейските страни от НАТО да закупят оръжие от САЩ и да го прехвърлят на Украйна.

Предполага се, че средствата ще бъдат използвани за закупуване на оръжия, които или не се произвеждат в Европа, или САЩ могат да доставят по-бързо от европейските си партньори или от Канада.

