Песков: Не се планира съвместно изявление след срещата на Путин с Тръмп

Не се планира съвместно изявление след срещата на руския лидер Владимир Путин с американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс. "Не, нищо не се очаква, нищо не е подготвено и е малко вероятно да има някакъв документ", каза Песков.

"Предвид факта, че ще има съвместна пресконференция, президентът разбира се ще очертае обхвата на споразуменията и договореностите, които могат да бъдат постигнати", добави говорителят на руския президент, говорейки преди срещата на върха утре в американския щат Аляска, предаде БТА.

Песков каза, че би било грешка да се провят опити да се предвиди резултатът от срещата на този етап. Говорителят на Кремъл отбеляза, че срещата на върха е била подготвена в много кратък срок.

По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин. Гледната точка на Украйна трябва да бъде взета под внимание "в последващите етапи", каза Песков. "В момента това е среща на най-високо равнище между Русия и САЩ", посочи говорителят на Кремъл.

По-рано днес външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че срещата на върха ще се фокусира предимно върху мирното решаване на конфликта в Украйна, но също и върху двустранните отношения, отбелязва ДПА.