Психолози предупреждават за "ефекта на микромъката": Тъгата, която не знаем, че носим

Когато говорим за скръб, обикновено имаме предвид чувството, което изпитваме, когато член на семейството, познат или приятел умре или изчезне от живота ни. Скръбта обаче невинаги се изпитва при загуба на близък човек, а може да бъде свързана със загуба на значими преживявания, рутина или връзки. Това може да доведе до "ефекта на микроскръбта", който може да попречи на ежедневието ни и да навреди на психичното ни здраве. Обезпокоително е, че това разстройство се е увеличило след пандемията.

Какво представлява и как се е появило

Появата на микрозаболяване може да възникне по множество причини. След появата на пандемията обаче то може да се е засилило, както се споменава от Terapia Web. Отмяната на някои събития, като рождени дни, дипломиране, сватби или пътувания, може да предизвика това микросмущение. По време на пандемията редовно се отменяха събития, но в днешно време причините вече са съвсем различни - излишък от планове или поради това, че даден човек не може да присъства на всичко. И именно това може да породи определена скръб.

Освен това микромъката може да се породи и от промени в рутината. Когато настъпи определено време от годината, рутинните дейности в работата, училището и обществото могат да се променят, което означава, че контактът с приятелите и семейството също намалява, което може да породи чувство на изолация и негативни емоции.

Емоционалните симптоми, които можем да почувстваме, включват дистрес, раздразнителност, тъга, тревожност, затруднена концентрация и поведенчески проблеми. Това може да доведе и до физически симптоми, като например смущения в съня, промени в апетита, умора и главоболие и др.

Как да се справите с него

Ако сте идентифицирали някой от горепосочените симптоми, може би преминавате през процес на скръб или "микроскръб". За да се справите с него, е важно да следвате съветите на специалистите. Когато претърпим загуба, независимо дали е човешка, или много по-тривиална, трябва да се научим да признаваме, че е реална и че поражда емоционална болка. Това е процесът на приемане на загубата. Препоръчително е също така да разговаряте с приятели, роднини и специалисти по психично здраве. Това може да ви помогне да преработите емоциите си и да намерите мнения и различни начини и стратегии за справяне с тази скръб.

От съществено значение е също така да се научите да се грижите за себе си. За целта е важно да поддържате здравословен начин на живот, да спортувате редовно, да се храните балансирано и да търсите дейности, които повишават нивото ви на благополучие. Това може да помогне за смекчаване на последиците от "микроскръбта", пише "Marca".