Вестник ли да им четат?! Арда вкара два шедьовъра и стигна исторически плейоф в Европа! (ВИДЕО)

Отборът на Арда Кърджали се класира за исторически първи път за бараж в евротурнирите! Българският тим отстрани Кауно Жалгирис, след като победи литовците с 2:0 като домакин в реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Така с общ резултат 3:0 от двата мача кърджалийци продължават към плейофната фаза, където ще спорят за влизане в основната фаза на турнира с победителя от двойката Макаби Хайфа (Израел) - Ракув (Полша).

Арда Кърджали влезе в плейофите на Лигата на конференциите

Арда записа първата си домакинска победа в Европа след две невероятни попадения в мача. Още в осмата минута Светослав Ковачев намери Димитър Велковски извън наказателното поле, а той от движение засече топката с мощен удар от дистанция, който порази вратата на Жалгирис. Попадението вдигна на крака всички фенове по трибуните на стадиона в Кърджали.

Радост за местните фенове обаче настъпи и четири минути по-късно, когато Арда организира бърза контраатака, а Светослав Ковачев направи фантастичен прехвърлящ удар от далечно разстояние, с който матира стража на Жалгирис и направи резултата 2:0. До почивката литовският тим сериозно улесни Арда, след като остана с двама души по-малко на терена. Първо Дивайн Наа си изкара директен червен картон, а малко по-късно Темур Чогадзе получи втори жълт картон.

На почивката Александър Тунчев извърши двойна смяна, заменяйки Георги Николов и Серкан Юсеин. Второто полувреме премина изцяло под диктовката на Арда, като тимът дори можеше да стигне и до трети гол, но в крайна сметка се задоволи с постигнатото през първата част. Сега обаче Арда няма много време за почивка, тъй като предстои шампионатен двубой с ЦСКА, а след това идват и два съдбоносни мача в плейофите на Лигата на конференциите.

По-рано и Левски влезе в плейофите на евротурнирите, с което България има три отбора в плейофната фаза на надпреварите на УЕФА.