И Турция осъди плановете на Израел за нови жилища на Западния бряг

Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови израелски заселнически жилища на Западния бряг и заяви, че това нарушава международните закони, предаде Ройтерс. Планът цели да раздели Западния бряг и да го отдели от Източен Йерусалим, заяви турското външно министерство.

Според ведомството тази стъпка е пълно незачитане на международното право и на резолюциите на ООН, насочена е срещу териториалната цялост на Държавата Палестина, срещу базата за решение с две държави на конфликта и срещу надеждите за мир. В изявлението се подчертава, че създаването на независима палестинска държава е единственият начин за постигане на траен мир.

Пореден призив

По-рано днес Европейският съюз призова Израел да не продължава напред с проекта си за заселнически дейности на Западния бряг. Този проект се подкрепя от израелския министър на финансите Бецалел Смотрич, който е представител на израелската крайна десница, предаде Франс прес.

"Решението на израелските власти да дадат ход на плана  Е1 за изграждане на нови израелски жилища подкопава още повече решението с две държави, като същевременно представлява нарушение на международното право“, заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас. Тя добави, че ЕС призовава Израел да се откаже от това решение, защото то би имало големи последствия.

