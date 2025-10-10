Ако Русия нападне: Сценарият на балтийските страни (СНИМКИ)

Трите балтийски държави, Естония, Латвия и Литвао,безпокоени от нарастващите военни разходи на Русия, започващи през 2022 г., се подготвят за евентуалното разселване на стотици хиляди хора, бягащи от потенциална агресия, предаде Reuters. Балтийските държави многократно са предупреждавали съюзниците си от НАТО за рисковете, от руски кибератаки и дезинформационни кампании до скорошни нарушения на въздушното пространство от изтребители и дронове.

Сценариите

Въпреки твърденията на Москва, че няма планове да атакува Алианса, балтийските държави значително увеличиха бюджетите си за отбрана след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Според ръководителя на литовската пожарна служба, който участва в планирането на гражданската защита, заплахите могат да бъдат разнообразни: "Може да видим мощна армия по балтийските граници с очевидната цел да превземе и трите държави в рамките на три дни до седмица“, предположи той.

Други сценарии, обсъждани в местните медии и извън тях, включват саботаж на комуникациите или транспортните връзки, масов приток на мигранти, граждански вълнения сред рускоезичните малцинства или фалшиви новини, предизвикващи масови изселвания.

Планове за евакуация

По време на ученията във Вилнюс тази седмица беше разиграна евакуацията на 100 души, но Reuters съобщава, че действителните планове включват стотици хиляди евакуирани. Половината от населението, живеещо до 40 километра от руската или беларуската граница – приблизително 400 000 души – са в зоната на особено внимание. В литовския град Каунас се разработват планове за настаняване на до 300 000 души в училища, университети, църкви и спортни зали. Във Вилнюс вече са определени сборни пунктове, евакуационни маршрути, складове с необходимите доставки и транспортни средства.

В същото време приоритет в случай на извънредна ситуация ще бъде даден на военно оборудване, насочващо се към Балтийските страни през Сувалкския пролом, единствената сухопътна връзка с Полша. Естония планира да премести приблизително 10% от своето 1,4-милионно население, докато Латвия планира да премести до една трета от гражданите си.

"Това е сигнал към нашето общество, че сме подготвени и действаме изпреварващо", цитира изданието литовския министър на националната сигурност.

Заплахата за Европа

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, в Европа нараснаха опасенията от подновяване на агресията от страна на Русия. Държавите, граничещи с руската федерация започнаха активно да се подготвят, модернизират армиите си и да разработват отбранителни планове в случай на евентуална атака.

