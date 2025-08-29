Войната в Украйна:

Албания гори - 26 пожара за 24 часа

29 август 2025, 13:40 часа 370 прочитания 0 коментара
Албания гори - 26 пожара за 24 часа

Албания продължава да се бори с горските пожари, съобщава Албанското радио и телевизия. За последните 24 часа са регистрирани общо 26 пожара, от които 4 остават активни, а един е под наблюдение, предава БТА.

Първият активен пожар е в село Фаге до Тирана (Централна Албания), където пожарникари, местни власти и доброволци работят за потушаването му.

Вторият пожар гори в село Мирас, община Девол (Югоизточна Албания). Близо 100 души са ангажирани за гасенето на пламъците там.

Третият пожар е в квартала Бойе на северозападния албански град Круя, където две огнища са засегнали борова гора в защитена местност.

Четвъртият пожар гори в село Пеза-Хелмъс до Тирана, където има няколко вече изолирани огнища.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Под наблюдение остава горският пожар край село Делисуф, община Вльора (Югозападна Албания). Ситуацията там е спокойна и няма дим.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Горски пожари Албания информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес