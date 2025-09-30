Американски пратеник: Дълбоко в сърцето си Путин осъзнава, че не може да спечели

Путин „дълбоко в сърцето си осъзнава, че не може да спечели това“, казва специалният пратеник на САЩ Кийт Келог, който се завръща на сцената на Варшавския форум за сигурност, предаде британското издание "Гардиън". Говорейки за Украйна, той каза, че Русия „не печели тази война“. „Мисля, че вероятно дълбоко в себе си той осъзнава, че не може да спечели това. Това е неспечелима битка за него в дългосрочен план. Няма да се случи", смята още Келог.

Ударите по руските рафинерии

Той казва, че Украйна постига напредък по тази цел, като „нанася удари по рафинериите, които намаляват производството им на петрол с 20%“.

„Работим върху това хората да не купуват, върху вторични санкции... върху закупуването на техния петрол. За съжаление, някои в Европа все още го купуват", посочи Келог. Той има предвид Унгария, която отказа да прекрати доставките на руски петрол, въпреки че има алтернатива.

Той твърди, че Русия „е петродържава и ако й се отнемат петродоларите, те ще имат огромен проблем“. ОЩЕ: Американският ухажор на Путин се готви да напусне поста си при Тръмп

Руските дронове и въздушното пространство на НАТО

Келог подкрепя идеята да се стреля по руски дронове или самолети, пресичащи въздушното пространство на НАТО.

"Ще ви дам един добър пример. Преди няколко години, през 2015 г., руснаците нахлуха в турското въздушно пространство с руски изтребител. Какво направиха турците? Свалиха го", коментира той. По думите му това повишава вниманието, защото повишава нивото на риск. "Знам, че е опасно. Разбрах го. Разбирам го. Но понякога трябва да се запиташ: къде отиваш? Вижте, това е сериозна работа. Тези от вас, които седят в униформа в тази стая, знаят това", посочи още Келог.

Той цитира конкретно речта на полския външен министър Радослав Сикорски пред Съвета за сигурност на ООН, в която той предупреди Русия, че Полша ще свали всички самолети в бъдеще. ОЩЕ: Тръмп е разрешил далекобойни удари по Русия, твърди пратеникът му за Украйна. Тежка ситуация за ВСУ в Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)