Американски войник с разказ колко различно е да воюваш в Украйна. Идва руска заплаха за град Запорожие

Войната в Украйна е много различна от боевете в Афганистан и Ирак. Това призна в интервю за "Канал 24" Матю Сампсън, бивш снайперист от американската морска пехота и ветеран-доброволец от Международния легион на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

Американецът разказа, че в Украйна се е сблъскал с окопна война за първи път. Той отбеляза, че в Ирак и Афганистан подобни бойни операции не са били възможни, там се е налагало да се провеждат бойни операции в пещери.

"В американската армия изобщо не тренираме в окопи. Най-близкото до това е обучението в коридори, но те обикновено имат врати. Окопната война е много различна", каза Сампсън.

Военният подчерта, че подходите на САЩ и Украйна как да се воюва също се различават значително. Той разказа как веднъж е възникнал спор между украинци и чужденци за най-добрия начин да се обезпечи затворено пространство, което може да е държано от руснаците. Той каза, че украинският подход е по-разумен.

"Американците обикновено имат много ресурси. В Украйна почти няма, защото често силите на фронта са приблизително равни. Честно казано, не сме свикнали с това", заяви Сампсън.

Американецът сподели, че е решил да отиде в Украйна, след като е чул изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, с което той кани чуждестранни доброволци да се присъединят. Сампсън е пристигнал в Украйна през май 2022 година.

Бъдеща руска заплаха на фронта

Според Павло Лакийчук, ръководител на програмите за сигурност в Центъра за глобални изследвания "Стратегия XXI", фокусът върху Покровск сега пречи в информационното пространство да се обърне повече внимание на руската заплаха по-на югозапад, в Олександриевското направление. Именно оттам руската армия може да стигне до град Запорожие, смята той и развиа тезата си пред Радио "Свобода".

"Всички очаквахме офанзива от юг (от Крим, Бердянск и Мелитопол). Но по-късно се оказа, че това настъпление по магистралата Донецк - Запорожие е стратегическо по своята същност (бел. ред. - то започна с превземането на Угледар/Въгледар и постепенния руски напредък, довел до падането на Курахово и Велика Новоселка, след което руската армия стигна до южната дъга на Покровск, но и разшири фронтът вече и в района на Днепропетровска област). Трябва да разберем, че ако нашата отбранителна линия е построена, за да ни защитава от юг – комунални линии, съоръжения – и на фланга се извършва настъпление, тогава всичко е нарушено. Затова, за съжаление, перспективата тук не е много добра, меко казано", каза Лакийчук.

Анализаторът отбеляза, че руски сили са разположени близо до магистралата Донецк-Запорожие и се движат на запад от нея. Той добави, че е трудно да се каже дали контролът върху този път е крайната цел на противника. "Съответно, ако това темпо продължи, след определено време те действително биха могли да достигнат Запорожие", предупреди експертът.

