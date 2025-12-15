Карлос Насар заплаши: Ако има обжалване на избора на Асен Златев, може и да се състезавам за друга държава

Суперзвездата на българските щанги Карлос Насар сподели, че може да помисли да се състезава за друга държава, ако се стигне до обжалване на избора на Асен Златев за нов президент на родната федерация по вдигане на тежести. Както е известно, днес се проведе Общото събрание на централата, на което Стефан Ботев бе отстранен от поста си, а на негово място застана олимпийският шампион от Игрите в Москва през 1980 година.

Карлос Насар сподели, че се надява да няма обжалвания на избора на Асен Златев и да не се пречи на новото ръководството на българската федерация да си върши работата. Той допълни, че ако се стигне до обжалване, то той може да преосмисли решението си и да приеме някоя от многото оферти, които има от други държави.

„Асен Златев е човекът, който ме задържа в България“

„Едно от най-спокойните Общи събрания. Удовлетворен съм и се надявам оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата. Оттук нататък, ако имаме такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа. Винаги го допускам като вариант, не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен какво да правя оттук нататък с кариерата си, така че е много добре да няма такова нещо“.

„Асен Златев е човекът, който ме задържа тук, в България, човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, нужните условия и най-вече още медали. Със сигурност страницата да се състезавам за друга държава не е затворена, аз постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство“, заяви суперзвездата на българските щанги.

