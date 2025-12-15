Спорт:

Мъри Стоилов разкри коя е голямата му мечта начело на Гьозтепе

15 декември 2025, 14:39 часа 249 прочитания 0 коментара
Гьозтепе (Измир) постигна важна победа във вчерашния 16-и кръг на турската Суперлига, побеждавайки с 1:0 Газиантеп ФК като гост, а старши треньорът на тима Станимир Стоилов обясни, че е доволен от победата, която е полезна в много направления. „Жълто-червените“ от Измир събират 29 точки, на 4 от намиращия се пред тях Фенербахче и с три пред следващия Бешикташ.

От една страна успехът е важен за класирането, за компенсация след домакинското поражение от Трабзонспор преди две седмици, но също така и за укрепване на увереността в цялата общественост на Гьозтепе, която мечтае тимът да да играе в Европа, за да види как се работи в тази посока.

„Мога да кажа, че това беше много добър мач и ценна победа за нашия отбор. Спечелихме срещу един от най-силните отбори в лигата. Газиантеп винаги е бил отбор, който играе добре и не губи лесно точки. Играхме добре през първите 70 минути. Показахме това, което искахме и върху което работихме по най-добрия начин на терена. Почти не дадохме възможности на противника. След преднината от 1:0 имахме някои възможности. Можехме да вкараме и да решим мача по-рано“, започна Стоилов за срещата, намеквайки как в предишни двубои футболистите му са контролирали събитията в по-малки периоди от времетраенето.

„В последните етапи на мача нашият противник също имаше възможности. Важното беше да вземем 3-те точки. Нашата цел е да вземем възможно най-много точки до края на първия полусезон в лигата. Всъщност всеки член на семейството на Гьозтепе мечтае да играем в Европа. Семейства, играчи, фенове, всички ние гоним тази мечта. Като цяло, първата половина на сезона беше много трудна. Опитахме се да съберем колкото се може по-голям актив“, обясни българският специалист.

След това подчерта, че за него и за хората от щаба му сега започва много труден етап от сезона.

„Двама от нашите играчи ще отидат в страните си за купата на Африканските нации, а един играч е наказан. Искам да повторя, че като цялото семейство Гьозтепе, ние преследваме тази мечта. Тя е жива и ние я гоним“, завърши българският специалист.

