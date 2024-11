Американските ВВС откриха тайни дронове до военни бази в Англия - чии са? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Няколко неидентифицирани дронове са забелязани над три въздушни бази в източната част на Великобритания, потвърдиха Военновъздушните сили на САЩ (USAF), цитирани от Асошиейтед прес.

Дроновете са забелязани между сряда и петък близо до базите „Лейкънхийт“, „Милдънхол“ и „Фелтуел“. Летателните апарати са били наблюдавани активно, след като били забелязани в близост до трите бази и над тях, се казва в изявление на ВВС на САЩ в Европа.

При инцидентите, които се случиха между сряда и петък, "малки безпилотни въздушни системи" са били забелязани над RAF Lakenheath и RAF Mildenhall, в Съфолк, и RAF Feltwell в съседния окръг Норфолк. ВВС на САЩ, които използват базите, казаха, че на този етап не е ясно дали дроновете се смятат за враждебни.

Още: За първи път след Студената война: Американски разузнавателни самолети в Шотландия

„Можем да потвърдим, че малки безпилотни летателни системи [UAS] са забелязани в близост до и над "Лейкънхийт", "Милдънхол" и "Фелтуел", каза говорител на USAF в Европа. „Броят на UAS се колебаеше. Те варираха по размер/конфигурация. UAS бяха активно наблюдавани и ръководителите на инсталацията установиха, че нито едно от проникванията не е засегнало жителите на базата или критичната инфраструктура", се казва още в изявлението.

"Милдънхол" е дом на 100-то крило за зареждане с гориво на USAF, "Лейкънхийт" е база на изтребители F-35A и F-15E на USAF, докато и "Фелтуел" се занимава главно с логистиката и предлага жилища за военен персонал.

"Ние приемаме заплахите сериозно и поддържаме строги мерки в отбранителните обекти. Това включва възможности за защита срещу дронове. Няма да коментираме повече процедурите за сигурност", каза говорител на британското министерство на отбраната, което притежава базите, цитиран от BBC.

Чии са?

Военновъздушните сили не идентифицираха кой стои зад нахлуванията, но казаха, че служители на базите са установили, че няма въздействие върху жителите или критичната инфраструктура.

"Продължаваме да наблюдаваме нашето въздушно пространство и работим с властите на страната домакин и партньорите на мисията, за да гарантираме безопасността на персонала, съоръженията и активите на базата", каза още говорителят, цитиран и от БТА.

Още: Северна Корея започва масово производство на дронове камикадзе

🇺🇸🇬🇧 Unidentified drones flew over U.S. military bases in the UK (Lakenheath, Mildenhall, and Feltwell) from Nov. 20-22. While no harm was caused, origins remain unclear. Similar drones were seen in Germany, suspected to be Russian for espionage.



Source: The Guardian pic.twitter.com/WGQUKUQS1d — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) November 24, 2024

Въпреки че не е ясно дали дроновете са имали враждебни намерения, инцидентите се случиха през седмица, в която се наблюдава най-значителната ескалация на военните действия в Украйна след пълномащабното нахлуване на Русия преди близо три години, отбелязва АП. За първи път Украйна удари цели в Русия с ракети със среден обсег, доставени от САЩ и Великобритания, след като президентът на САЩ Джо Байдън и британският премиер Киър Стармър разрешиха използването на оръжията.

В отговор Русия изстреля нова балистична ракета със среден обсег на действие срещу Украйна, а руският президент Владимир Путин каза, че страната му има право да нанася удари по държави, които позволяват оръжията им да бъдат използвани срещу Русия.

Още: Румънската армия ще може да сваля незаконни дронове във въздушното си пространство

Unidentified drones spotted over US military bases in the UK



Small drones were observed flying over three US Air Force bases between November 20 and 22.



The Guardian reports that the drones did not impact base operations, residents, or critical infrastructure. pic.twitter.com/fyqYkzrufz — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2024

"Лейкънхийт", "Милдънхол" и "Фелтуел", разположени близо една до друга в графствата Съфолк и Норфолк, са бази на Кралските военновъздушни сили, използвани предимно от ВВС на САЩ. Британското министерство на отбраната заяви, че "ние приемаме заплахите сериозно и поддържаме строги мерки" във военните съоръжения. "Това включва възможности за защита срещу дронове. Няма да коментираме повече процедурите за сигурност", се казва в съобщението.

Още: САЩ гледат към следващо поколение лек изтребител (ВИДЕО)