Анализатор: Украйна си е върнала над половината от териториите, завзети от февруари

Според изчисленията след връщането на Херсон и прочистването на десния бряг на Днепър в Южна Украйна, са освободени общо 52,5% от териториите, окупирани от Русия от началото на инвазията.

Така към днешна дата, 14 ноември, според DefMon, почти 78 000 км² територия е освободена от нашествениците. Но остават още почти 71 000 км² все още под окупация. Това включва селища в Кинбурската коса в Николаевска област, по левия бряг на Херсонска област, в окупираната част от Запорожка област, отделни села в Харковска област и територията на окупирания Донбас.

Ако обаче се вземат предвид и териториите, окупирани от Русия през 2014 г. - Крим и някои региони на Луганска и Донецка области, тогава около 20% от Украйна или 119 964 км², все още са под руска окупация. Ако се броят тези територии, това означава, че Въоръжените сили на Украйна са освободили 39% от всички украински земи, завзети от Русия от 2014 г. насам.

Ukraine liberated 52.5% of territory occupied by Russia since 20220224



Now with one less zero in Kherson