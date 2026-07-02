Англия и Уелс ожесточават наказанието за насилие над жени

В Англия и Уелс майки на жени, убити от партньорите си, се бориха за промяна в правилата за налагане на присъди. След няколкогодишна кампания, министърът на правосъдието Дейвид Лами обяви, че така наречените „битови убийства“ вече могат да доведат до присъда до 25 години, в сравнение с предишните 15, съобщи The ​​Guardian.

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Кампанията

Кампанията е провокирана от някои особености в закона: ако жена е била убита у дома и извършителят е използвал нож или друго оръжие, намерено на местопрестъплението, минималната присъда е значително по-ниска, отколкото за подобно убийство, извършено на улицата или с предварително донесено оръжие. Роднините на жертвите споделят, че по този начин сякаш животът на дъщерите им „струва десет години по-малко“.

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Една от жените, които са се борили за промяна, е Карол Гулд, чиято 17-годишна дъщеря Ели е убита от бившия си приятел след раздялата им. Заедно с майката на друга починала жена, Джули Дюи, тя се срещна с министъра на правосъдието и му показа снимки на дъщерите си. „Представете си, че това е вашата дъщеря“, каза Гулд. След тази среща министърът обещава да промени ситуацията.

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Справедливост

Активисти за човешките права посочват, че промените все още не обхващат всички случаи. Например, новите правила не се прилагат за убийства, извършени от други роднини, включително убийства на майки от синове. Въпреки това семействата на жертвите смятат, че са постигнали първата значителна стъпка към по-справедливи присъди.

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