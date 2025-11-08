Арестуваха лекар, обрязал над 40 деца

Карабинерите в италианския град Тренто потвърдиха, че общопрактикуващ лекар в провинцията е извършвал операции по обрязване на чуждестранни деца в собствената си практика, която освен че не е имала медицински лиценз, не е спазвала и хигиенни стандарти, предаде италианската информационна агенция ANSA. Разследванията показват, че от 2022 г. насам най-малко 40 деца, някои от които извън региона, са били обрязани от лекаря.

По време на претърсванията служителите на реда открили носилка с ремъци за задържане, електрически скалпел, пакетчета бензодиазепини, пакетче с локална упойка, визитка, в която специално се споменава обрязване, както и комплект медицински касови бележки.

Последиците от обрязването

Приетите процедури също са били напълно неадекватни, което в някои случаи принудило децата да бъдат спешно транспортирани до спешното отделение на болницата.

Един от младите пациенти е хоспитализиран поради интоксикация с бензодиазепини, които лекарят му е приложил в прекомерни дози, за да го успокои по време на операцията.

Собствените му деца асистирали в процедурите

Разследването показва, че на няколко пъти лекарят е ползвал помощта на децата си, които не са били квалифицирани да практикуват медицински сестри.

Прокуратурата на окръга Тренто издаде предпазна заповед за домашен арест срещу лекаря, предпазно изземване в клиниката, която също така не е била оторизирана да извършва тези деликатни хирургични процедури.

Освен това ще има и доклад срещу пълнолетния му син, който е бил нает като нелицензирана медицинска сестра.