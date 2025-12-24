Признаци, че сукулентът се нуждае от пресаждане

Ето как да пресадите сукулента си, когато му дойде времето:

Това са признаци, че трябва да преместите сукулентното си растение в нова, по-голяма саксия.

Растежът се е забавил или е спрял. Ако вашият сукулент изглежда е спрял да расте, въпреки че сте му осигурили нужното количество слънце и вода, това може да се дължи на факта, че е в твърде малка саксия с износена почва. По-голяма саксия с прясна почва осигурява хранене на сукулента и място за растеж на корените му.

Водата се оттича от саксията по-бързо от преди. Това може да означава, че сукулентът е обвързан с корените си и в саксията е останала малко почва, която да задържа вода. Старата саксия може да е пълна с корени, които са изместили почвата.

Можете да видите корени, които растат от саксията. Ако видите корени на повърхността на почвата или да стърчат от дренажния отвор на дъното на саксията, сукулентът е надраснал саксията си и се нуждае от по-голяма, за да продължи да расте.

Току-що го купихте. Новите сукуленти понякога се предлагат в твърде малки саксии, пълни с изхабена почвена смес. Много разсадници използват почвени смеси, богати на торфен мъх, за да облекчат теглото на растенията при транспортиране. Торфът не е най-добрата среда за отглеждане на сукуленти. Поставете новия си сукулент в нова саксия с висококачествена, добре дренирана почвена смес.

Престояло е в една и съща саксия повече от пет години. Сукулентите трябва да се пресаждат на всеки две или три години, в зависимост от сорта и темпа на растеж. Дори и да не виждате други признаци, показващи, че сукулентът се нуждае от пресаждане, поставете растението си в саксия с нова, прясна почва. Ще дадете на сукулента прилив на хранителни вещества, които да подхранят растежа му за още няколко сезона.

Ето как да пресадите сукулента си, когато му дойде времето:

Изберете нова саксия, която е поне 5 см по-широка и 5 до 7,5 см по-дълбока от диаметъра на сукулента.

Напълнете новата саксия до ¾ с почвена смес, специално приготвена за сукуленти или кактуси. Можете да си направите собствена почвена смес, като смесите равни части компост , кокосови влакна и перлит .

Извадете сукулента от сегашната му саксия и внимателно разхлабете корените с пръсти. Леко отстранете старата почва от корените на растението.

Поставете растението върху почвата в новата саксия и покрийте корените напълно с прясна почвена смес. Не покривайте листата с почва и не им позволявайте да докосват почвата, за да не изгният.

Леко потупайте почвената смес, за да стабилизирате сукулента в новата му саксия.

Грижа за сукуленти след пресаждане

След като пресадите сукулент, обърнете му специално внимание.

Полейте леко новозасадените сукуленти един ден след пресаждането им.

Дръжте ги на сенчесто място, докато се адаптират към новия контейнер и условията на отглеждане.

Изчакайте няколко седмици, преди да наторите растението. Искате сукулентът да вложи енергията си в адаптиране към новата саксия, а не в пускане на нови издънки.

