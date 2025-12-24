Не беше коледно чудо: Как Лестър върна романтиката във футбола?

В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово историите за коледни чудеса не липсват нито на телевизионния екран, нито в потока от новини в социалните мрежи. Следващият сюжет не се разиграва през зимата, а цял един футболен сезон, което го прави още по-впечатляващ. Това беше най-великият спортен подвиг за 2016 година, а може би и изобщо за XXI век. Подценяваният тим на Лестър, който едва се спаси от изпадане от Висшата лига през предходната кампания, имаше шанс 5000 към 1 според букмейкърите да спечели титлата през сезон 2015/16.

"Безстрашните лисици: Нашата история"

В английския елит постоянно се случват изненади в отделни мачове, но шампионите в ерата на Премиер лийг обикновено са били от най-богатите клубове. Триумфът на толкова скромен отбор като Лестър изглеждаше невъзможен. По някакъв начин обаче това се случи.

С комбинация от талант, химия и солидна стратегия за контраатака, "лисиците" осъществиха подвиг, който ще бъде разказван години напред. Джейми Варди, който само няколко години по-рано играеше в полупрофесионални лиги, се превърна в един от най-надеждните голмайстори. Рияд Марез представляваше смъртоносна заплаха в атака, а Н'Голо Канте установи надмощие, покривайки огромни пространства в средата на терена. Всичко това под ръководството на Клаудио Раниери.

Няколко години по-късно от Лестър публикуваха специален възпоменателен документален филм. Той включва най-важните моменти от мачовете, достъп зад кулисите и ексклузивни интервюта с хората, които направиха подвига възможен. "Безстрашните лисици: Нашата история" разказва историята от гледна точка на самите герои на Лестър Сити, спечелили титлата.

ОЩЕ: Къде са те сега? Шампионите от Лестър, които шокираха света през 2016 г.