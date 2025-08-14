Войната в Украйна:

14 август 2025, 14:59 часа 350 прочитания 0 коментара
Арестуваха мъж в Гърция, избягал от затвора преди три години

Полицията арестува 41-годишен мъж - избягал затворник от затвора в Лариса преди близо две години, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Властите потвърдиха, че арестът е извършен на 7 август, а заподозреният оттогава е изправен пред прокурор.

Беглецът е излежавал присъда от 21 години и 11 месеца за сформиране на престъпна банда, множество обвинения в грабеж и съучастие, както и утежнена кражба. Той е избягал на 17 ноември 2022 г. от болницата в Лариса, където е бил преместен от затвора за медицинско лечение. ОЩЕ: Опасен балкански престъпник избяга от затвора (СНИМКА)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
