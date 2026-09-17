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Армения вдигна мерника на руска военна база, Русия затвори консулство на Германия (ВИДЕО)

17 септември 2026, 20:23 часа 492 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Армения вдигна мерника на руска военна база, Русия затвори консулство на Германия (ВИДЕО)

Русия да изтегли "още утре" войниците си от базата, която държи в арменския град Гюмри. За това настоя арменският премиер Никол Пашинян. "Не ни е нужна тази база", каза арменският премиер.

Той имаше предвид 102-ра военна база на Русия в Гюмри. Русия и Армения първоначално подписаха споразумение, позволяващо базата да функционира 25 години, а през 2010 г. споразумението беше удължено до 2044 г. Официално базата има за задача да защитава Армения от външни заплахи.

Според Пашинян обаче руснаците "не добавят нищо" за сигурността на Армения. "Ако искат да я премахнат, нека я премахнат. Ако искат да останат, ние сме готови да обсъдим условията да продължат да присъстват", каза Пашинян, което е публичен шамар за Путинова Русия.

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Руска реакция спрямо Германия

Германското генерално консулство в Санкт Петербург, което функционираше от 1972 г., беше затворено, предаде "Ротонда". Германските и европейските знамена, както и германският герб, бяха премахнати от сградата на германската дипломатическа мисия на улица "Фурщатская" в Санкт Петербург. Германските консули трябва да напуснат Русия до 18 септември.

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Руските власти решиха да затворят германското генерално консулство в Санкт Петербург в отговор на затварянето от Германия на руското генерално консулство в Бон и Руския дом на науката и културата в Берлин. Това бяха мерки, предприети от Германия, след случай на опит за саботаж с три дрона на летище Лайпциг/Хале. Дронове, превозващи експлозиви, бяха открити близо до украински военнотранспортен самолет там на 4 август.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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