Армения вдигна мерника на руска военна база, Русия затвори консулство на Германия (ВИДЕО)

Русия да изтегли "още утре" войниците си от базата, която държи в арменския град Гюмри. За това настоя арменският премиер Никол Пашинян. "Не ни е нужна тази база", каза арменският премиер.
Той имаше предвид 102-ра военна база на Русия в Гюмри. Русия и Армения първоначално подписаха споразумение, позволяващо базата да функционира 25 години, а през 2010 г. споразумението беше удължено до 2044 г. Официално базата има за задача да защитава Армения от външни заплахи.
Според Пашинян обаче руснаците "не добавят нищо" за сигурността на Армения. "Ако искат да я премахнат, нека я премахнат. Ако искат да останат, ние сме готови да обсъдим условията да продължат да присъстват", каза Пашинян, което е публичен шамар за Путинова Русия.
🇦🇲 Pashinyan suggests Russia withdraw its troops from Armenia. “As soon as tomorrow”— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026
“We don’t need this base,” the Armenian prime minister said.
He was referring to Russia’s 102nd military base in Gyumri. Russia and Armenia initially signed an agreement allowing the base to… pic.twitter.com/2SFfvmx1dv
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Руска реакция спрямо Германия
Германското генерално консулство в Санкт Петербург, което функционираше от 1972 г., беше затворено, предаде "Ротонда". Германските и европейските знамена, както и германският герб, бяха премахнати от сградата на германската дипломатическа мисия на улица "Фурщатская" в Санкт Петербург. Германските консули трябва да напуснат Русия до 18 септември.
🚨 🇩🇪 BREAKING: Germany closes its Consulate General in St. Petersburg — flags removed from the building— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026
Diplomats must vacate the premises by September 18.
Germany’s consulate in St. Petersburg had been operating since 1972. pic.twitter.com/uCKOb2LDYb
Руските власти решиха да затворят германското генерално консулство в Санкт Петербург в отговор на затварянето от Германия на руското генерално консулство в Бон и Руския дом на науката и културата в Берлин. Това бяха мерки, предприети от Германия, след случай на опит за саботаж с три дрона на летище Лайпциг/Хале. Дронове, превозващи експлозиви, бяха открити близо до украински военнотранспортен самолет там на 4 август.
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