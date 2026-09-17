Тръмп ще окаже на Си Дзинпин рядка чест

Американският президент Доналд Тръмп ще окаже на китайския си колега Си Дзинпин рядката чест да го посрещне лично в сряда при слизането му от самолета във военновъздушната база Андрюс близо до Вашингтон. Той ще го посрещне с всички държавни почести, а самолетът на Си се очаква да кацне около 16:00 часа местно време (23:00 ч. българско време), съобщи Франс прес, цитирайки американски представител.

Посрещането на пистата от американски президент е изключително рядък жест. По време на първия си президентски мандат (2017–2021) Тръмп никога не е посрещал чужд държавен глава на пистата. Всички официални и държавни визити (включително тази на Си Дзинпин през 2017 г. в Мар-а-Лаго) са следвали стандартния протокол — гостите се посрещат на летището от Началника на протокола на САЩ или от Държавния секретар, а американският президент ги очаква в Белия дом.

Предишният такъв случай беше посрещането на Владимир Путин за срещата на върха в Аляска преди малко повече от година, когато Тръмп го очакваше с червения килим направо на пистата.

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