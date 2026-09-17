Войната в Украйна:

Руски дрон подпали турски кораб в Дунав и уби капитана му (ВИДЕО)

17 септември 2026, 20:49 часа 1105 прочитания 0 коментара
Снимка: The Maritime Voice
Руски дрон подпали турски кораб в Дунав и уби капитана му (ВИДЕО)

Руски дрон удари турски товарен кораб M/V Mariam M в украинския канал на делтата на река Дунав близо до румънската граница. Това съобщава турският информационен канал Clash Report. Според неговата информация, корабът се е движел от сирийското пристанище Латакия към румънското пристанище Галац.

Още: След инцидента с влака на Борис Джонсън: Захарова предупреди западните политици да "си опичат акъла"

Украински източници съобщават, че капитанът е загинал, а трима членове на екипажа са ранени. Турски източници твърдят, че капитанът и лоцманът са загинали, а 13 са ранени. Мостикът на плавателния съд е напълно изгорял, а блокът с каютите на моряците се е запалил.

Според официална информация, корабът е построен през 1997 година и в момента плава под знамето на Танзания, но е собственост на компанията UBSM SHIPPING CO (вписвана в някои бази данни и като UBSM Management Maritime Ltd), която е базирана в Турция. Основните курсове на плавателния съд са към Близкия изток - освен Сирия, той плава и към Александрия, Египет, като често превозва зърнени култури (пшеница, царевица, ечемик), цимент, въглища, торове и т.н.

Още: Потвърдено: Дронът, свален в Литва на 15 септември, е руски

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дунав руски дрон турски кораб война Украйна удар с дрон
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес