Руски дрон подпали турски кораб в Дунав и уби капитана му (ВИДЕО)

Руски дрон удари турски товарен кораб M/V Mariam M в украинския канал на делтата на река Дунав близо до румънската граница. Това съобщава турският информационен канал Clash Report. Според неговата информация, корабът се е движел от сирийското пристанище Латакия към румънското пристанище Галац.

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Украински източници съобщават, че капитанът е загинал, а трима членове на екипажа са ранени. Турски източници твърдят, че капитанът и лоцманът са загинали, а 13 са ранени. Мостикът на плавателния съд е напълно изгорял, а блокът с каютите на моряците се е запалил.

Russian drone hit Turkish-owned cargo ship M/V Mariam M in Ukraine's Danube Delta canal near the Romanian border.



The ship was heading from Latakia, Syria to Galati, Romania.



Ukrainian sources say the captain was killed and three crew injured.



Turkish sources report both the… pic.twitter.com/Jvp4LcbAn8 — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Според официална информация, корабът е построен през 1997 година и в момента плава под знамето на Танзания, но е собственост на компанията UBSM SHIPPING CO (вписвана в някои бази данни и като UBSM Management Maritime Ltd), която е базирана в Турция. Основните курсове на плавателния съд са към Близкия изток - освен Сирия, той плава и към Александрия, Египет, като често превозва зърнени култури (пшеница, царевица, ечемик), цимент, въглища, торове и т.н.

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