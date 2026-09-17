Руски дрон подпали турски кораб в Дунав и уби капитана му (ВИДЕО)

Руски дрон удари турски товарен кораб M/V Mariam M в украинския канал на делтата на река Дунав близо до румънската граница. Това съобщава турският информационен канал Clash Report. Според неговата информация, корабът се е движел от сирийското пристанище Латакия към румънското пристанище Галац.
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Украински източници съобщават, че капитанът е загинал, а трима членове на екипажа са ранени. Турски източници твърдят, че капитанът и лоцманът са загинали, а 13 са ранени. Мостикът на плавателния съд е напълно изгорял, а блокът с каютите на моряците се е запалил.
Russian drone hit Turkish-owned cargo ship M/V Mariam M in Ukraine's Danube Delta canal near the Romanian border.— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
The ship was heading from Latakia, Syria to Galati, Romania.
Ukrainian sources say the captain was killed and three crew injured.
Turkish sources report both the… pic.twitter.com/Jvp4LcbAn8
Според официална информация, корабът е построен през 1997 година и в момента плава под знамето на Танзания, но е собственост на компанията UBSM SHIPPING CO (вписвана в някои бази данни и като UBSM Management Maritime Ltd), която е базирана в Турция. Основните курсове на плавателния съд са към Близкия изток - освен Сирия, той плава и към Александрия, Египет, като често превозва зърнени култури (пшеница, царевица, ечемик), цимент, въглища, торове и т.н.
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