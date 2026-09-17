Испания да спре мащабната си политика за прием на мигранти, настоява ЕП

Испания прилага широкомащабната политика на узаконяване на мигранти, която действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Това посочиха европейските депутати в своя резолюция, с която поискаха ЕК да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните миграционни потоци и функционирането на Шенгенското пространство. Или с други думи - дали ако една държава прави политика като Испания, това ще повлияе на цялата Шенгенска зона и как.

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Защитата на външните граници на ЕС е споделена отговорност между държавите членки и всяко бездействие подкопава решително целостта на Шенгенското пространство като цяло, предупреждава Европейският парламент. ЕК и всички държави членки следва да увеличат усилията си и финансирането, включително за инфраструктура за защита на външните граници, да подобрят способностите на Frontex и да гарантират, че всички инструменти могат бързо да бъдат разгърнати в кризисни ситуации, пише още в резолюцията.

Пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни 2026 г., като Испания носи отговорност да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка, се напомня в резолюцията. Евродепутатите изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в ЕС, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, в пълно спазване на правото на ЕС и международното право. Испания и Мароко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли, искат евродепутатите.

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Акценти и то невинаги съвпадащи

Евродепутатите обаче приветстват работата на Националната полиция (Policia Nacional), гражданската гвардия (Guardia Civil), испанските въоръжени сили, испанския Червен кръст, "Каритас", неправителствените организации и други граждански организации, като осъждат актовете на насилие, регистрирани в Сеута от края на юли. Те призовават за укрепване на полицията и силите за сигурност в града, като отбелязват, че оттогава общественият ред и сигурността продължават да бъдат изложени на риск. Испанското правителство следва да използва пълноценно и ефективно предоставеното спешно финансиране от ЕС, както и оперативната подкрепа от агенциите на ЕС, заключва ЕП - ОЩЕ: Испания отвръща на удара: Започва гранични проверки на хора, влизащи от Италия

А след като изразяват дълбокото си съжаление и скръб за 141-те души, които загинаха в морето по време на събитията от 30 и 31 юли 2026 г. в Сеута, евродепутатите декларират, че осъждат организацията на незаконната миграция като инструмент за хибридна война срещу териториалната цялост на държава от ЕС.

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