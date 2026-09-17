Шведският премиер подаде оставка, след като обеща постове на крайнодесните и се сгромоляса на изборите

Премиерът на Швеция Улф Кристершон подаде оставка, след като управляващият десен блок претърпя минимална загуба от лявоцентристката опозиция на парламентарните избори в скандинавската страна. Той обяви решението си в публикация в X в четвъртък следобед, 17 септември, след като предварителните резултати от изборите в неделя показаха, че разликата между двата блока е едва около 50 000 гласа - т.е. едва няколко места разлика в парламента.

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Опозиционните партии в страната с население от около 10 милиона души, водени от Магдалена Андершон от Социалдемократите, изглежда, ще спечелят 176 места в 349-местния Риксдаг, шведския парламент.

Консерваторът Кристершон беше подкрепян в правителството от крайнодесните „Шведски демократи“ (SD), които са против имиграцията, и им беше обещал постове в кабинета, ако спечели изборите. Според данни на Шведската избирателна комисия десният му блок явно ще спечели 173 места в Риксдага. Резултатите ще бъдат официално потвърдени в следващите дни и се очаква да бъдат окончателно утвърдени през този уикенд.

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Политическият контекст в Швеция

В Швеция има два основни политически блока – с по четири партии вдясно и вляво, така че шведите са свикнали с коалиционни правителства и кабинети на малцинството. След изборите в Швеция през 2022 г. сформирането на правителство отне 37 дни, докато през 2018 г. това отне 134 дни, припомня BBC.

Андершон започна преговори с другите опозиционни партии – „Лявата партия“, „Центристката партия“ и „Партията на зелените“ – за сформиране на правителство, но преговорите може да се проточат поради сериозни различия между формациите по въпроси като данъците.

Снимка: Улф Кристершон и Володимир Зеленски, president.gov.ua

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Десният блок се състои от „Умерените“ на Кристершон, както и от SD, Християндемократите и Либералите. Партията „Шведска демокрация“ (SD) беше предложила външна подкрепа на настоящата центристко-дясна коалиция, която беше осъществила драстично затягане на миграционната политика. Кристершон беше обещал да ги включи в правителството, ако остане начело. Само че в изненадващ обрат за партията тя загуби подкрепа за първи път откакто влезе в парламента през 2010 г. – с три процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 г.

В сряда избирателните комисии започнаха да преброяват гласовете от предсрочното гласуване, които бяха подадени със закъснение, както и гласовете от чужбина, които не бяха пристигнали преди изборния ден.

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