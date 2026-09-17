Болезнено признание на Григор Димитров преди първия мач на България: "Надявам се тялото ми да издържи"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново ще защитава цветове на родния флаг. За първи път от 11 години насам хасковлията ще играе на Купа Дейвис. Той ще открие кампанията на страната ни на турнира. Двубоят между Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания. Това отреди тегленият днес, на 17 септември, жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже

Григор Димитров разкри състоянието си и защо реши да играе на Купа Дейвис

Преди жребия Димитров говори пред медиите, като заяви, че гледа само напред след последните здравословни проблеми, с които се бореше. Той също така коментира решението си да се завърне след 11-годишна пауза, както и как се чувства в този момент. За последно българинът участва на US Open. Той отпадна на самия старт на последния за годината турнир от Големия шлем, Димитров отстъпи пред Алексей Попирин, като загуби с 1:3 сета (6:3, 3:6, 2:6, 4:6).

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"За момента реших, че не просто искам да играя, а искам да прекарам време с момчетата, да се запозная с тях по-добре и да бъдем заедно на корта. Както казах, не съм на този етап заради някаква конкретна причина. Имах и доста различни здравословни проблеми и просто нямах достатъчно време. Но ето ни тук - гледаме напред и започваме", разкри Гришо. "Със сигурност съм по-добре. Но винаги гледаш на нещата по различен начин. Цялата ми година беше доста смесена, с много различни емоции. В момента съм добре. Не искам да казвам повече нищо друго, но се стараем, искаме и продължаваме напред. Всички момчета са в отлична форма и настроение. Това вероятно е хубаво да се види. Да, надяваме се, че ще имаме успех в мача срещу Дания."

След това Димитров бе попитан каква роля ще играе за останалите момчета от българския отбор. Става въпрос за Илиян Радулов, Александър Донски и Пьотр Нестеров: "Винаги съм тук. Ако имат нещо, за което искат да говорим или да споделят, мога да им дам идеи или каквото е необходимо. Винаги съм насреща. За мен това също е много ценно преживяване." Накрая той коментира моментното си състояние: "Имах някои малки проблеми, за които не искам да говоря в подробности, но като цяло се чувствам добре. Надявам се тялото ми да издържи и всичко да бъде наред."

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