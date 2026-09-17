"Пътят, по който светът се движи в момента, води право до портите на ада": Бабиш предупреждава за риска от Трета световна война

Чешкият премиер Андрей Бабиш призова Европа да положи по-значителни усилия за прекратяване на войната в Украйна и предупреди, че следваният в момента път създава риск от избухването на по-широк конфликт, предаде ДПА, цитирана от БТА. Европа и САЩ трябва да си сътрудничат за започването на преговори между президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви чешкият лидер на конференция по въпросите на сигурността в Прага.

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„Не се страхувам да заявя на висок глас следното: Пътят, по който светът се движи в момента, не води до безопасност. Той води право до портите на ада. Води ни към Трета световна война“, предупреди 72-годишният милиардер.

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Премиерът на Чехия изрази пред участниците в Пражката среща на върха за отбрана опасенията си, че конфликтът, който определи като „война на изтощение“, може да се разшири още повече. Бабиш не посочи, дали според него Киев трябва да се подготви за териториални отстъпки при евентуалното започване на мирни преговори.

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Оглавявания от Бабиш коалиционен кабинет, който встъпи в длъжност през декември, предприе по-предпазлив подход към подкрепата за Украйна от предходното чешко правителство. Това предизвиква разногласия с чешкия президент Петър Павел, отбелязва ДПА. Павел е бивш натовски генерал и е сред водещите поддръжници на инициатива на Чехия, в рамките на която на Украйна бяха доставени милиони боеприпаси.