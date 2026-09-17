Кабинетът "Радев":

Загинали и ранени при нови руски атаки: Поразен е пътнически автобус в Запорожие (ВИДЕО)

17 септември 2026, 20:42 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Загинали и ранени при нови руски атаки: Поразен е пътнически автобус в Запорожие (ВИДЕО)

Петима души са пострадали в резултат на удар на руски дрон по пътнически автобус в Запорожие, съобщи управителят на областта.

„Врагът атакува пътнически автобус в район „Космически“ с помощта на FPV-дрон. В салона имаше хора. Дронът удари точно до спирката на обществения транспорт“, — съобщи и.д. на Запорожската областна администрация Михаил Семикин. Той уточни, че и петимата пострадали са хоспитализирани, като един от тях е в тежко състояние.

Атаки и в Днепропетровска област

Същевременно трима души загинаха, а други петима бяха ранени в резултат на руски атаки в Днепропетровска област. „Врагът атакува 5 района над 40 пъти с дронове, артилерия и авиационни бомби. В Никополския район под ударите попаднаха общините Никопол, Марганецка, Покровска, Червоногригоревска и Мозолевска. Повредени са частна къща, камиони и инфраструктура“, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна администрация Олександър Ганжа.

„В Каменския район са засегнати общините Божедаровска, Верховцевска и Пятихатска. Избухнаха пожари. Трима души загинаха. 60-годишен мъж е откаран в болница в състояние със средна тежест“, съобщи още той. Освен това въоръжените сили на Русия са обстреляли районите Криворожски, Павлоградски и Синелниковски, добави Ганжа.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
загинали руски удари Запорожие война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес