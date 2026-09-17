Загинали и ранени при нови руски атаки: Поразен е пътнически автобус в Запорожие (ВИДЕО)

Петима души са пострадали в резултат на удар на руски дрон по пътнически автобус в Запорожие, съобщи управителят на областта.

„Врагът атакува пътнически автобус в район „Космически“ с помощта на FPV-дрон. В салона имаше хора. Дронът удари точно до спирката на обществения транспорт“, — съобщи и.д. на Запорожската областна администрация Михаил Семикин. Той уточни, че и петимата пострадали са хоспитализирани, като един от тях е в тежко състояние.

Атаки и в Днепропетровска област

Същевременно трима души загинаха, а други петима бяха ранени в резултат на руски атаки в Днепропетровска област. „Врагът атакува 5 района над 40 пъти с дронове, артилерия и авиационни бомби. В Никополския район под ударите попаднаха общините Никопол, Марганецка, Покровска, Червоногригоревска и Мозолевска. Повредени са частна къща, камиони и инфраструктура“, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна администрация Олександър Ганжа.

„В Каменския район са засегнати общините Божедаровска, Верховцевска и Пятихатска. Избухнаха пожари. Трима души загинаха. 60-годишен мъж е откаран в болница в състояние със средна тежест“, съобщи още той. Освен това въоръжените сили на Русия са обстреляли районите Криворожски, Павлоградски и Синелниковски, добави Ганжа.