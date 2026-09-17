Цялата власт в Челси вече е в ръцете на един човек: Защо Тод Боели излезе от "синия" клуб?

Тод Боели вече не е собственик и председател на Челси. След четири години на напрежение между различните групи в американския консорциум Clearlake Capital придоби пълен контрол над лондонския клуб. Това слага край на необичайната система на споделена власт, но едновременно с това прехвърля цялата отговорност за бъдещето на "Стамфорд Бридж" върху хората, които и досега имаха най-голямо влияние върху управлението.

Краят на разделената власт на "Стамфорд Бридж"

Когато Челси беше купен от Роман Абрамович през 2022 г., Clearlake осигури 61.5% от собствеността, докато Боели, Марк Уолтър и Хансйорг Вис притежаваха останалите дялове. Въпреки това управлението не функционираше като обикновена схема с мажоритарен собственик. Боели и ръководителите на Clearlake Бехдад Егбали и Жозе Феличиано имаха значително влияние върху ключовите решения, което постепенно доведе до различия за посоката на клуба.

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Сега тази конструкция приключва. Clearlake придобива дяловете на Боели и Уолтър и получава пълен контрол. Вис остава акционер, но вече няма да има същата роля в управлението. На практика Челси преминава от модел на споделена власт към един доминиращ център на решенията.

Ръководството на Челси обяви, че няма непосредствени промени в ежедневното управление, ръководството или настоящата стратегия на клуба. Тоест напускането на Боели не означава автоматично нов спортен проект, смяна на треньора или революция в трансферната политика. Clearlake заявява намерение да продължи вече започнатия курс.

Най-големият въпрос е бъдещето на "Стамфорд Бридж". В последните години различните фигури в собствеността на Челси имаха различия относно това дали да бъде реконструиран стадионът или клубът да търси друга възможност. При единен контрол решението би трябвало да бъде по-лесно за вземане.

В ерата на Боели отборът на Челси спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство и се върна в Шампионската лига, но същевременно клубът премина през сериозна нестабилност, огромни инвестиции и рекордни финансови загуби. Сега Clearlake ще опита да изведе клуба на друго ниво, като само времето ще покаже дали това ще се случи.

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