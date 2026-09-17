"Война, агресия, инвазия - трябва да я спрем на всяка цена": Йотова не вижда смисъл да се посочва кой е агресорът

„След няколко дни ще замина и ще произнеса реч в Общото събрание на ООН. Там ще кажа какво според мен означава мир. Аз ще сложа и голямата тема за сигурността на Черно море, което до преди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно.“ Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV президентът Илияна Йотова. „Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа и едновременно с това ние вече имаме много големи проблеми“, каза тя.

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„Последният дрон, който падна, е на 40 км от плажовете. Нарушено е корабоплаването, застрахователните агенции вече не искат да застраховат кораби, които пътуват в Черно море. Може да се окаже така, че един ден да няма кой да пристигне на нашите пристанища за определени доставки“, заяви държавният глава. По думите ѝ проблем е и екологичната катастрофа, защото Черно море е езеро и то е затворено, а вече има няколко потънали съда. „Каква ще бъде реакцията на самото море след няколко години?“, попита държавният глава.

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Според Йотова вече няма смисъл от определения като това кой е агресорът във войната между Русия и Украйна, защото е война и в нея има две страни. „Не чух Урсула фон дер Лайен, извън форматите, които са утвърдени в ЕС, да говори за коалиция на желаещи и за някакви други формати, което е още едно доказателство, че е добре да изпълняваме общите си ангажименти там, където ни е мястото“, на мнение е Йотова.

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„А що се отнася до това война, агресия, инвазия – ние имаме по-голямата задача да я спрем на всяка цена. Това ще стане само чрез преговори. До този момент Европа липсваше. Аз смятам, че Европа трябва да бъде част от тези преговори“, смята президентът. „Имам син и внук. Не искам да им завещавам война. И докато мога, войници в Украйна няма да отидат“, категорична бе тя.