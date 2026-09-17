Литва започва производство на дронове, които ще предава на Украйна

Литва възнамерява да започне производство на дронове на своя територия, които да предоставя на Украйна. Президентът Гитанас Науседа предлага да се използва част от годишната помощ, отпускана на Украйна, за производство на дронове в самата Литва като се използва украинско технологично ноу-хау, съобщава Delfi.

"Ние наистина предоставяме на Украйна значителна помощ – над 0,25% от БВП годишно или над 230 милиона евро. Бихме могли да използваме значителна част от тази сума за производство на дронове за нуждите на Украйна", каза Науседа. "Бихме могли да ги произвеждаме тук, в Литва, заедно с украинците, използвайки тяхното ноу-хау, и да ги трансферираме като помощ", добави той.

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Литва е една от водещите страни в света по дял от икономиката си, отделен за подкрепа на Киев. Според данни на Килския институт за световна икономика (Kiel Institute) и литовското правителство, Вилнюс отделя общо около 2% от своя БВП за помощ за Украйна (включваща военна, хуманитарна и финансова подкрепа), което я нарежда в топ 3 на най-активните съюзници. Предоставената от страната помощ от началото на пълномащабната инвазия надхвърля 1,7 милиарда евро, от които близо 800 милиона евро са под формата на пряка военна подкрепа. Литва е поела и дългосрочен ангажимент ежегодно да отпуска най-малко 0,25% от своя БВП (около 190–230 млн. евро годишно) конкретно за сигурността и отбраната на Украйна.

Дронът в Литва е свален от италиански изтребители