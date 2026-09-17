Полша: Знаем, че Путин крои нещо (ВИДЕО)

Полша се подготвя за война с руския диктатор Владимир Путин, стана ясно от изявление на полския премиер Доналд Туск по тема, която не е никаква новост за страната. В контекста на постоянните нахлувания на дронове в небето ѝ и руските удари по граничен пункт с Украйна, както и по влак в близост до границата, от Варшава коментираха, че сега най-важната тема е да се подсигури Полша, а не толкова дали Путин планира нещо лошо. Защото, така или иначе, "знаем, че той крои нещо", отбеляза Туск.

Най-важната задача в момента е да се подготви страната за различни сценарии, добави той. „Полша и полският народ не могат при никакви обстоятелства да си позволят да бъдат наивни или да се отдават на илюзии. Трябва да основаваме действията си на факти, а тези факти са недвусмислени“, подчерта бившият председател на Европейския съвет.

🇵🇱 JUST IN: Poland is preparing for war with Putin. “We know he is plotting something”



The most important task now is to prepare the country for various scenarios, Polish Prime Minister Donald Tusk said.



“Poland and the Polish people cannot, under any circumstances, afford to… pic.twitter.com/wWtP1Loeki — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

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Доналд Туск: До зимата ще станем свидетели на все по-тежки атаки от Русия

"Страхувам се, че до зимата ще станем свидетели на все по-тежки атаки от страна на Русия срещу енергийната инфраструктура. И мога само да изразя надежда, че тези провокации и атаки няма да излязат извън границите на Украйна. Но надеждата, за съжаление, не е сигурност. Тук, в Полша, се подготвяме за различни сценарии", отбеляза Туск.

Polish PM Donald Tusk:



I fear that by winter we will witness increasingly severe attacks by Russia on energy infrastructure.



And I can only express hope that these provocations and attacks will not go beyond Ukraine’s borders.



But hope, unfortunately, is not certainty.



We are… pic.twitter.com/7MOZ5S4slY — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

"Ние със сигурност няма да приемем наивно твърденията, че Русия има добри намерения и че ще започне да се държи подобаващо", каза той във връзка с уверенията на Путин, че няма да напада Европа - така както твърдеше и за Украйна.

"Нищо не сочи към това. Нито историята, нито действията от последните дни. Полша и поляците не могат да си позволят наивност или самозаблуда. Трябва да се основаваме на фактите, а те са ясни", смята Туск.

Polish PM Donald Tusk:



We certainly will not naively accept messages that Russia has goodwill and that it will begin behaving properly.



Nothing indicates that. Neither history nor the actions of recent days.



Poland and Poles cannot afford naivety or wishful thinking.



We must… pic.twitter.com/L6EXK6qhd8 — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

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"Тук никой не прави услуга на никого. Без Полша няма да бъде взето нито едно решение, засягащо сигурността от изток. Полша е абсолютно ключова в този контекст поради географското си положение и потенциала си. Ние изграждаме най-силната армия в тази част на света. Пропорционално погледнато, ние изразходваме най-много средства за отбрана", коментира още премиерът на страната за силата на полската отбрана.

Polish PM Donald Tusk:



Nobody does anyone a favour here. Without Poland, no decision will be made that concerns security from the East.



Poland is absolutely key here because of its geography and potential.



We are building the strongest army in this part of the world. We are… pic.twitter.com/OqOF4wMQyM — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

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Ескалацията Варшава-Москва

По-рано Полша и Русия си размениха заплахи, предизвикани от руските дронове, заплашващи Европа. "Ако Русия ни атакува и си свалим ръкавиците, мисля, че ще победим Русия доста бързо", заяви полският външен министър Радослав Сикорски по време на международната конференция "Ялтенска европейска стратегия" (YES). "Имаме съкрушително въздушно превъзходство, някъде около 2500 самолета – не съм проверявал скоро колко далекобойни оръжия имаме. Но след като украинците извадиха от строя половината от капацитета на Русия да рафинира петрол за 6 месеца, ние можем да го направим за 6 седмици и да извадим от строя другата половина", допълни той.

Съветникът на руския диктатор Владимир Путин Николай Патрушев отговори задочно, че Москва е готова да използва „целия си арсенал“ от сили и ресурси срещу Полша, ако Варшава влезе във военен конфликт с Русия. Според него в такъв случай полската държава би могла да престане да съществува "в рамките на два или три дни".

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