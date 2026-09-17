Един от най-големите шефове в световния футбол призова Джани Инфантино да напусне незабавно

Натискът върху президента на ФИФА Джани Инфантино продължава да се засилва. Президентът на Бундеслигата Ханс-Йоахим Ватцке открито поиска оставката на швейцареца и се присъедини към позицията на президента на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф. Ватцке посочи три конкретни казуса, които според него са преминали границата - връчването на награда на американския президент Доналд Тръмп, отмененото наказание на Фоларин Балогун по време на Световното първенство и вече оттегления план за продажба на дялове от бъдещи световни първенства на частни инвеститори.

Ватцке обяви: "Инфантино трябва да си тръгне. Без ако и без но"

"Той трябва да си тръгне. Без ако и без но", заяви Ватцке, цитиран от германската агенция DPA. Най-острите му думи бяха по адрес на проекта за привличане на частни инвеститори във ФИФА. Според Ватцке предложението е било подготвяно без достатъчна информация към ръководните органи на световната футболна централа.

Още: Заради намесата на Тръмп на Мондиал 2026: Още една федерация оттегли подкрепата си към Инфантино

"Никой не знаеше за това. Неговите вицепрезиденти във ФИФА не знаеха, Съветът на ФИФА също не знаеше", заяви той, определяйки идеята като "напълно безумна". Проектът предвиждаше създаване на структура, чрез която частни инвеститори да придобият дял в приходите и правата, свързани със световните първенства.

Ватцке не е единственият високопоставен футболен ръководител, който се противопоставя на Инфантино. През последните седмици Франция, Белгия и други европейски федерации оттеглиха подкрепата си за кандидатурата му за нов мандат, а УЕФА също е сред институциите, които настояват за промени във ФИФА.

Още: ФИФА обяви важна новина за Инфантино, с която шокира футболния свят