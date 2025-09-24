Атака с дронове близо до Гърция (ВИДЕО)

Активисти, участващи в глобалната флотилия "Самуд", която се опитва да пробие израелската блокада на Газа, заявиха в сряда, че някои от лодките им са били атакувани от дронове през нощта, докато са плавали на юг от Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Атаката е дошла чрез "неидентифицирани дронове и заглушаване на комуникациите“. От флотилията твърдят, че „най-малко 13 експлозии“ са били чути на и около няколко лодки на флотилията, докато дронове или самолети са хвърляли „неидентифицирани обекти“ върху най-малко 10 лодки.

Няма съобщения за жертви, но има щети по плавателните съдове и „широко разпространени затруднения в комуникациите“. Активисти публикуваха кратко видео в профила на флотилията в социалните мрежи, показващо нещо, което изглежда като експлозия на или близо до един от плавателните съдове.

Гръцката брегова охрана не е съобщила за никакви сигнали за бедствие. Нямаше незабавен отговор от израелските военни на въпросите относно нападението.

Activists aboard the Gaza-bound Global Sumud Flotilla reported that their vessels came under drone attack off the coast of Greece late Tuesday, with explosions, electronic jamming, and other disruptions. pic.twitter.com/HS3nJtevlU — ILRedAlert (@ILRedAlert) September 24, 2025

Това не е първата атака срещу флотилията. Тя съобщи за няколко атаки, откакто отплава от Испания на 1 септември, включително две, докато някои от лодките ѝ са били в тунизийски води. ОЩЕ: Защита срещу руските дронове, включително в България: Докъде с детайлите?

Плаването до Газа

Флотилията се състои от десетки лодки от няколко държави и превозва символично количество хуманитарна помощ, включително храна и лекарства, за палестинците в Газа.

Израелското външно министерство обаче обвини организаторите, че са свързани с "Хамас", и заяви, че е предложило активистите да разтоварят помощта си в израелското пристанище Ашкелон, за да бъде транспортирана до Газа.

„Израел няма да позволи на кораби да влизат в зона на активни бойни действия и няма да позволи нарушаване на законна морска блокада“, заяви министерството в понеделник. „Израел призовава участниците да не нарушават закона и да приемат предложението на Израел за мирно прехвърляне на всякаква помощ, която евентуално имат", се посочва още в изявлението.

Италиански граждани, включително членове на парламента и членове на Европейския парламент, участват във флотилията, а италианското външно министерство заяви в сряда, че е „уведомило израелските власти, че всяка операция, поверена на израелските въоръжени сили, ще се провежда в съответствие с международното право и принципа на абсолютна предпазливост“.

Министърът на външните работи Антонио Таяни „помоли италианското посолство в Тел Авив да събере информация и да повтори предишното си искане към израелското правителство да гарантира абсолютната защита на персонала на борда“, добавиха още те. ОЩЕ: Стрелба между дрон и куче-робот. Нов ирански дрон съперничи на най-доброто в света (ВИДЕО)