Стрелба между дрон и куче-робот. Нов ирански дрон съперничи на най-доброто в света (ВИДЕО)

Иран тества най-новия си дрон на име "Газа" - кръстен е на Ивицата Газа, заради продължилата над 1 година война там. Видеокадри от теста се появиха в официални ирански информационни източници и в социалните мрежи. Дронът е "голям формат" - може да изпълнява разузнавателни задачи, наблюдение и мониторинг, може да се използва и за военни цели, включително бомбардировки с "умни" боеприпаси. Освен това е оборудван и със системи за електронно заглушаване.

Безпилотният летателен апарат може да издържи до 35 часа във въздуха, има обсег над 2000 километра и може да носи до 500 килограма боен товар. По характеристики дронът се доближава до американския еталон MQ-9 Reaper, но той може да издържа до 42 часа във въздуха и да носи над 1300 килограма полезен товар: Иран за пръв път показа ВИДЕО на свой дрон, подобен на американски образец

🚨 Iran has tested its latest drone — "Gaza" Its tasks include reconnaissance, surveillance, and precision strikes. The drone is equipped with high-precision smart munitions and electronic warfare systems. The stated flight duration of the drone is up to 35 hours, with a range… pic.twitter.com/jLVyahKl9b

Междувременно, видео от двубой между дрон и робот-куче придобива все по-голяма популярност в социалните мрежи. То е китайско - двете машини стрелят една срещу друга, но с фойерверки. Не е ясно дали машините са управлявани от оператори или от изкуствен интелект и къде са заснети кадрите:

The First War of Machines: Video of a battle between a drone and a robot dog goes viral in China



The firefight was conducted using fireworks. It is unclear whether the devices were being controlled by someone, and the location of the footage remains undisclosed. pic.twitter.com/1vrdlVND0l