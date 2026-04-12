Атакуваха ни докато изстрелваме сателити: Шефът на "Роскосмос" се жалва на Путин. Кремъл забрани великденско шествие, няма заплати за китайци в руска рафинерия (ВИДЕО)

Все по-големите украински възможности за удари с дронове и ракети в руския тил продължават да тормозят Руската федерация и то значително.

На руския диктатор Владимир Путин беше докладвано, че е имало опит за въздушен удар срещу космодрума в Плесецк. Лично ръководителят на Роскосмос Дмитрий Баканов го каза – атаката е станала преди 2 седмици, при изстрелване на руски сателити в ниска околоземна орбита. На този фон, в един от най-важните руски военни заводи избухна пожар – научете Още: В Русия гори единственият завод за изтребители Су-35 и Су-57 (ВИДЕО)

Russia says Ukraine tried to drone hit Plesetsk during a satellite launch. Roscosmos boss Dmitry Bakanov told Putin this ahead of Cosmonautics Day. pic.twitter.com/pEjKWiRNWu — WarTranslated (@wartranslated) April 11, 2026

Как точно вече руснаците усещат войната и то в околовръст от поне 1000 километра от границата с Украйна - видеото е показателно:

A young Russian woman just wants to come home after work, collapse on the couch with her cat… instead she’s sitting by the window listening to air raid sirens, praying it’s “just another false alarm.”



“This is starting to piss me off so much,” she says.



😀 Welcome to Russia in… pic.twitter.com/GeWcju7iU8 — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2026

Междувременно, руските власти забраниха традиционно от 30 години шествие пред Кремъл - с оправдание "ограничения заради разпространение на Ковид". Става въпрос за великденското шествие на енориашите на църквата "Света мъченица Татяна" в Московския държавен университет. Въпросното шествие не може да излиза по-далеч от двора на Факултета по журналистика, според журналистката Наталия Лосева.

"Това е. Можете да извършвате молитви навсякъде. Но православните християни вече нямат право да водят шествието около църквата (както винаги е било)", казва Лосева.

А в Комсомолск на Амур китайски работници, които обслужват местна рафинерия, тръгнаха на протест заради неплатените заплати. Кметът Дмитрий Заплутаев бързо е тръгнал да се срещне с протестиращите.