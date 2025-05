Австрийски евродепутат към Волгин: В Австрия за такива думи щяхте да сте на съд (ВИДЕО)

"Ако кажете такова нещо в Австрия, ще сте в голяма беда и ще бъдете изправени пред съд". Думите са на австрийския евродепутат Хелмут Брандщетер. И те са по адрес не на кого да е, а на негов колега в Европейския парламент. Колегата е българин - бившият водещ в БНР Петър Волгин, който стана евродепутат с подкрепата на "Възраждане".

Защо Хелмут Брандщетер говори така на Волгин? Защото Волгин говори за медиите в Европа и ги приравнява с пропагандната машина на Третия райх, ръководена от Йозеф Гьобелс, защото безкритично следвали наративи на Брюксел. В медиите има много проблеми, но с такова говорене не съм съгласен, отговори австрийският евродепутат.

Comparing the EU to Nazi Germany? I won’t let that slide. While we discuss how to safeguard media freedom in the EUDS Committee, the far right turns the debate into a platform for outrageous comparisons and a shameful trivialization of the crimes of the past. pic.twitter.com/fLMBGPfwG3