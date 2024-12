Балтийските страни наказват властите в Грузия, отговорни за репресиите на протестите (ВИДЕО)

Естония, Латвия и Литва ще наложат санкции на грузинските официални лица, отговорни за потушаването на проевропейските протести през последните дни.

„Трите балтийски държави се споразумяха съвместно да наложат национални санкции срещу тези, които потискат законните протести в Грузия“, написа в неделя в X естонският външен министър Маргус Цахкна. "Противниците на демокрацията и нарушителите на човешките права не са добре дошли в нашите страни".

The three Baltic States jointly agreed to impose national sanctions against those who suppressed legitimate protests in #Georgia . Opponents of democracy & violators of human rights are not welcome in our countries. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇬🇪

Литовският външен министър Габриелиус Ландсбергис добави: "Колко пъти още ще избираме да губим от Русия? Колко милиона души ще оставим на потисничество? Защо не затрудняваме Кремъл да влияе на изборите и да задушава демокрациите една по една?".

How many more times are we going to choose to lose to Russia? How many millions of people are we going to abandon to oppression? Why aren't we making it harder for the Kremlin to sway elections and choke democracies one by one?